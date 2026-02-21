El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 22 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 22 de febrero, día del Conejo de Fuego Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Conejo
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro
- Animales incompatibles: Gallo
- Actividades recomendadas: actividades artísticas, conversaciones importantes, fortalecer relaciones, resolver asuntos emocionales, planificación creativa
- Actividades a evitar: confrontaciones directas, decisiones impulsivas, críticas severas, actuar desde la inseguridad
Horóscopo chino: la energía del Conejo de Fuego Yin
En el horóscopo chino, el Conejo de Fuego Yin combina sensibilidad con intensidad interior. El Fuego Yin representa pasión contenida, intuición profunda y creatividad emocional, mientras que el Conejo favorece diplomacia, armonía y tacto. Es un día ideal para fortalecer vínculos, aclarar sentimientos y avanzar en proyectos creativos. La energía no es explosiva, sino estratégica y refinada. Se recomienda actuar con delicadeza, escuchar antes de hablar y evitar enfrentamientos directos. Bien canalizada, esta vibración permite resolver conflictos desde la empatía y la inteligencia emocional.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 22 de febrero, día del Conejo de Fuego Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día favorece conversaciones estratégicas. El Fuego Yin potencia intuición y percepción emocional. Es un buen momento para aclarar situaciones pendientes. Conviene actuar con diplomacia y evitar críticas directas. La jornada permite fortalecer alianzas. La prudencia será clave
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo emocional puede sentirse distinto a tu naturaleza práctica. El Fuego Yin invita a expresar sentimientos con serenidad. Conviene no cerrarse ante conversaciones importantes. La jornada favorece acuerdos tranquilos. La paciencia mejora resultados. El equilibrio emocional será necesario
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía se siente más sutil que el día anterior. El Fuego Yin impulsa reflexión antes de actuar. Es un buen momento para evaluar próximos pasos con calma. Evitar impulsividad asegura estabilidad. La jornada permite fortalecer relaciones personales. La sensibilidad será una ventaja
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): al ser el signo regente, la energía fluye con naturalidad. El Fuego Yin potencia carisma, creatividad y magnetismo personal. Es un día ideal para conversaciones significativas o actividades artísticas. Conviene evitar inseguridades. La jornada favorece armonía y crecimiento emocional. La diplomacia será tu fortaleza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día invita a actuar con mayor suavidad. El Fuego Yin favorece planificación estratégica y discreción. Es un buen momento para fortalecer relaciones profesionales. Evitar confrontaciones directas será clave. La jornada pide inteligencia emocional. La moderación trae equilibrio
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la combinación favorece intuición y análisis profundo. El Fuego Yin potencia visión estratégica. Es un día adecuado para tomar decisiones meditadas. Mantener discreción fortalece tu posición. La jornada permite avances silenciosos pero firmes. La claridad emocional será tu guía
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del Conejo suaviza el impulso natural del Caballo. El Fuego Yin invita a actuar con mayor sensibilidad. Es un buen día para fortalecer vínculos afectivos. Evitar discusiones impulsivas mejora resultados. La jornada favorece acuerdos armoniosos. La paciencia será fundamental
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la compatibilidad aporta armonía y bienestar emocional. El Fuego Yin potencia creatividad y sensibilidad artística. Es un día ideal para compartir con personas cercanas. Conviene aprovechar la energía para avanzar en proyectos personales. La jornada se siente equilibrada y positiva. La empatía será recompensada
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía puede sentirse más lenta de lo habitual. El Fuego Yin pide reflexión antes de actuar. Conviene evitar comentarios críticos. La jornada favorece planificación tranquila. Actuar con diplomacia evita tensiones. La estrategia silenciosa será efectiva
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la incompatibilidad aconseja prudencia. El Fuego Yin puede generar susceptibilidad si no se maneja con cuidado. Conviene evitar críticas o confrontaciones. Es mejor observar y actuar con tacto. La jornada exige equilibrio emocional. La serenidad será tu aliada
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la compatibilidad favorece estabilidad emocional. El Fuego Yin potencia intuición y capacidad de apoyo. Es un buen momento para fortalecer relaciones personales. Conviene actuar con honestidad y sensibilidad. La jornada permite resolver conflictos pendientes. La armonía será protagonista
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la compatibilidad aporta bienestar y equilibrio. El Fuego Yin favorece conexiones profundas y conversaciones sinceras. Es un día ideal para actividades creativas o familiares. Conviene expresar sentimientos con claridad. La jornada resulta armoniosa. La sensibilidad será una ventaja