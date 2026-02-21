Horóscopo chino: las predicciones del domingo 22 de febrero, día del Conejo de Fuego Yin

Signo regente: Conejo

Conejo Elemento: Fuego

Fuego Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro

Cabra, Cerdo, Perro Animales incompatibles: Gallo

Gallo Actividades recomendadas: actividades artísticas, conversaciones importantes, fortalecer relaciones, resolver asuntos emocionales, planificación creativa

actividades artísticas, conversaciones importantes, fortalecer relaciones, resolver asuntos emocionales, planificación creativa Actividades a evitar: confrontaciones directas, decisiones impulsivas, críticas severas, actuar desde la inseguridad

Horóscopo chino: la energía del Conejo de Fuego Yin

En el horóscopo chino, el Conejo de Fuego Yin combina sensibilidad con intensidad interior. El Fuego Yin representa pasión contenida, intuición profunda y creatividad emocional, mientras que el Conejo favorece diplomacia, armonía y tacto. Es un día ideal para fortalecer vínculos, aclarar sentimientos y avanzar en proyectos creativos. La energía no es explosiva, sino estratégica y refinada. Se recomienda actuar con delicadeza, escuchar antes de hablar y evitar enfrentamientos directos. Bien canalizada, esta vibración permite resolver conflictos desde la empatía y la inteligencia emocional.

horoscopo chino predicciones signos dia conejo de fuego yin 1

