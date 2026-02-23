El horóscopo chino revela para este lunes 23 de febrero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 23 de febrero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el lunes comienza con ritmo acelerado y varias demandas simultáneas. Durante el mediodía surge una oportunidad para demostrar tu capacidad de organización. La tarde te obliga a priorizar con firmeza, dejando de lado distracciones. Al caer la noche sientes que supiste adaptarte a la intensidad inicial. Terminas el día con la satisfacción de haber mantenido el control
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana arranca con determinación y enfoque en objetivos concretos. En el mediodía alguien reconoce tu compromiso constante. La tarde puede presentar un obstáculo menor que se resuelve con paciencia. Cuando llega la noche compruebas que la perseverancia vuelve a darte resultados. Cierras el lunes con confianza en tu método
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día inicia con impulso fuerte para avanzar en algo importante. A mitad de jornada enfrentas una resistencia externa que te exige diplomacia. La tarde es propicia para transformar esa tensión en acción constructiva. Al anochecer percibes que el desafío fortaleció tu carácter. Terminas el lunes sintiéndote más sólido que antes
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana puede sentirse algo demandante, pero mantienes la calma. Durante el mediodía recibes apoyo inesperado que aligera la carga. La tarde favorece decisiones prudentes y bien pensadas. Cuando cae la noche notas que tu sensibilidad te ayudó a actuar con empatía. Cierras el día con sensación de coherencia interna
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el lunes comienza con visión clara de lo que deseas lograr. En el mediodía aparece una oportunidad que exige liderazgo responsable. La tarde te lleva a coordinar esfuerzos con otras personas. Al anochecer reconoces que avanzar acompañado potencia resultados. Terminas el día con metas mejor definidas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana trae concentración profunda y capacidad analítica. A mitad de jornada detectas un detalle crucial que cambia el rumbo de un asunto. La tarde exige discreción y pasos calculados. Cuando llega la noche sientes que actuaste con inteligencia estratégica. Cierras el lunes con seguridad silenciosa
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el inicio del día viene cargado de entusiasmo y rapidez. Durante el mediodía podrías asumir más responsabilidades de las que conviene. La tarde te pide administrar mejor tu energía. Al caer la noche comprendes que no todo debe hacerse en un solo impulso. Terminas el lunes aprendiendo a dosificar tu fuerza
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana despierta sensibilidad ante el clima laboral o familiar. En el mediodía eliges expresarte con delicadeza para evitar tensiones. La tarde te permite enfocarte en tareas que requieren creatividad. Cuando llega la noche te sientes satisfecho por haber actuado con tacto. Cierras el día reafirmando tu intuición
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el lunes inicia con agilidad mental y resolución rápida. A mitad de jornada aparece un desafío que requiere improvisación. La tarde te encuentra resolviendo con ingenio situaciones complejas. Al anochecer reconoces que tu versatilidad marcó la diferencia. Terminas el día con confianza en tu capacidad de adaptación
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana comienza con necesidad de orden y precisión. Durante el mediodía ajustas detalles que otros descuidaron. La tarde favorece la planificación meticulosa. Cuando cae la noche percibes que tu esfuerzo construyó bases firmes. Cierras el lunes con sensación de estructura consolidada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el inicio del día pone a prueba tu lealtad en una situación delicada. En el mediodía decides actuar con honestidad, aunque no sea lo más cómodo. La tarde trae una conversación sincera que aclara posiciones. Al anochecer sientes que hiciste lo correcto. Terminas el lunes con la conciencia tranquila
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana se presenta estable y enfocada en asuntos prácticos. Durante el mediodía organizas recursos con mayor claridad. La tarde puede traer una oportunidad económica o material interesante. Cuando llega la noche percibes que administraste bien tus decisiones. Cierras el lunes con sensación de avance concreto