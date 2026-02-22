El horóscopo maya revela que la semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026 inicia para sus signos un nuevo ciclo completo en el calendario con energías ascendentes que impulsan la manifestación de intenciones. Esta semana atraviesa 7 nahuales diferentes: B'atz' (Mono) tono 2 el lunes, E (Camino) tono 3 el martes, Aj (Caña) tono 4 el miércoles, Ix (Jaguar) tono 5 el jueves, Tz'ikin (Pájaro) tono 6 el viernes, Ajmaq (Perdón) tono 7 el sábado, y No'j (Sabiduría) tono 8 el domingo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: descubre sus predicciones de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El calendario maya marca en esta semana energías transformadoras que tejerá destinos, activará la creatividad y generará nuevos caminos
La secuencia del calendario maya señala que cinco signos experimentarán transformaciones profundas sobre todo en el ámbito amoroso:
- Mono
- Halcón
- Serpiente
- Venado
- Pavo Real
Estos signos mayas vivirán encuentros significativos, reconciliaciones inesperadas o claridades definitivas sobre relaciones. La energía semanal favorece especialmente las artes, los viajes, el trabajo espiritual y las decisiones de vida importantes.
Horóscopo maya: descubre sus predicciones de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): tu liderazgo encuentra nuevas formas de expresión durante esta semana. La creatividad se fusiona con tu autoridad natural, permitiéndote dirigir proyectos con originalidad renovada. Las decisiones importantes que tomes ahora tendrán impacto duradero. Tu visión estratégica se amplía conforme avanza la semana, conectándote con sabiduría ancestral de líderes que te precedieron. Consejo de la semana: dedica las primeras horas de cada mañana a la planificación estratégica, tu mente estará más clara y receptiva entre las 6 y 9 AM
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): esta es TU semana por excelencia. El nahual B'atz' te envuelve con su máxima potencia desde el lunes, multiplicando tu creatividad exponencialmente. Ideas brillantes fluyen sin pausa, proyectos artísticos cobran vida y tu ingenio natural alcanza niveles excepcionales. A medida que avanza la semana, estructuras estas ideas geniales en planes concretos y materializables. El amor toca tu puerta a través de tu expresión creativa: alguien se siente profundamente atraído por tu forma única de ver y crear el mundo. Consejo de la semana: lleva siempre contigo un cuaderno o grabadora, las musas te visitarán en los momentos más inesperados, especialmente durante trayectos o en espacios públicos
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): tu visión penetrante capta patrones y conexiones que permanecen ocultos para otros esta semana. Insights importantes sobre tu futuro llegan con claridad cristalina, especialmente relacionados con tu propósito de vida y dirección espiritual. Nuevos caminos se abren visiblemente ante ti, y tu perspectiva aérea te permite evaluar cada opción con sabiduría. Un encuentro romántico significativo marca esta semana: reconoces a alguien desde la primera mirada, la conexión es instantánea y kármica. Consejo de la semana: sal de tu rutina habitual entre jueves y viernes, el amor o la oportunidad que buscas se encuentra en lugares nuevos o situaciones diferentes a tu cotidianidad
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): tu ferocidad creativa se activa con potencia inusual. Creas desde tu poder instintivo más profundo, sin filtros ni dudas. El jueves es particularmente poderoso para ti, ya que el nahual Ix (tu propio nahual) alcanza el tono 5, marcando tu momento de máximo poder semanal. Decisiones importantes fluyen naturalmente desde tu sabiduría animal. Después de "cazar" tus objetivos durante la semana, te elevas en perspectiva y celebras victorias con humildad sabia. Consejo de la semana: confía completamente en tus instintos, especialmente el jueves; no racionalices ni sobreanalices tus decisiones, tu sabiduría animal sabe exactamente qué hacer y cuándo actuar
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): tu astucia e inteligencia social brillan excepcionalmente esta semana. Negociaciones, conversaciones estratégicas y alianzas creativas fluyen con facilidad sorprendente. Tu capacidad diplomática te permite cerrar acuerdos favorables mientras mantienes todas las relaciones en armonía. Las conversaciones profundas elevan tu perspectiva intelectual y filosófica hacia el final de la semana. Tu mente se expande más allá de lo práctico, conectándose con conceptos más trascendentes. Consejo de la semana: practica el silencio estratégico; no todo lo que piensas debe ser dicho esta semana, observa más de lo que hablas, escucha activamente y actúa con precisión quirúrgica solo cuando sea necesario
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): transformaciones profundas atraviesan cada capa de tu ser esta semana. Tu piel nueva, recién estrenada el fin de semana anterior, ahora se prueba en el mundo real. Renuevas tu imagen externa, tu expresión artística o tu forma de presentarte ante los demás. Los cambios no son superficiales sino estructurales, afectando los cimientos mismos de tu identidad. El amor transformador llega hacia el final de la semana: alguien ve tu belleza profunda y tu poder real, no solo tu apariencia física. Tu magnetismo está en su punto más alto. Consejo de la semana: usa ropa nueva o significativamente diferente a tu estilo habitual cada día; tu transformación externa refleja y refuerza la interna, atrayendo personas y situaciones que resuenan con tu nuevo yo
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): tu ingenio para generar y multiplicar recursos está excepcionalmente activo. Ideas creativas para incrementar ingresos, optimizar recursos o crear nuevas fuentes de abundancia fluyen naturalmente. Esta semana estableces bases financieras sólidas y planes de prosperidad estructurados que darán frutos durante meses. Oportunidades laborales, proyectos rentables u ofertas inesperadas aparecen especialmente hacia el final de la semana. Tu capacidad de acumular y organizar se expande del plano material al mental y espiritual. Consejo de la semana: organiza profundamente tus finanzas a mitad de semana, crea presupuestos detallados, planifica inversiones y elimina gastos innecesarios; la claridad financiera que establezcas ahora atraerá abundancia multiplicada en las semanas siguientes
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): tu creatividad florece con la lentitud característica de tu naturaleza, pero la belleza resultante es profunda y duradera. Arte que nace de la paciencia, proyectos que se construyen capa por capa con dedicación consciente. Esta semana estableces cimientos eternos para iniciativas de largo plazo que otros considerarían demasiado ambiciosas. Tu conexión con la tierra y tus raíces ancestrales se profundiza significativamente hacia el final de la semana. Sabiduría milenaria fluye a través de tu ser cuando te aquietas y escuchas. Consejo de la semana: siembra algo tangible esta semana, ya sea una planta real, un árbol, o un proyecto de largo alcance que requiera cuidado constante; lo que plantes con consciencia ahora florecerá y dará frutos durante muchos meses
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): tu visión nocturna capta creatividad escondida en las sombras donde otros no miran. Arte oscuro, profundo y transformador emerge desde tu inconsciente con fuerza inusual. Tus capacidades chamánicas y místicas se estructuran en formas prácticas y aplicables esta semana. El poder de muerte-renacimiento que naturalmente posees se canaliza conscientemente hacia sanación propia y ajena. El sábado marca un punto especialmente poderoso para ceremonias nocturnas, trabajo con sueños y liberación de patrones ancestrales de culpa o vergüenza. Consejo de la semana: dedica especial atención a tus sueños y ceremonias nocturnas el sábado, cuando el nahual Ajmaq en tono 7 multiplica tu poder chamánico; crea un espacio sagrado, trabaja con velas oscuras y permite que la sanación profunda ocurra
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): tu intensidad emocional encuentra canales creativos poderosos de expresión. Emociones volcánicas se transforman en arte, escritura o proyectos que impactan profundamente a quienes los experimentan. Esta semana estructuras y canalizas tu poder emocional en iniciativas concretas que darán resultados tangibles. El sábado trae oportunidades excepcionales de perdón profundo: perdonas heridas antiguas y liberas energía masiva que estaba atrapada en resentimientos. El domingo alcanzas claridad mental y emocional total, viendo situaciones complejas con transparencia cristalina. Consejo de la semana: escribe cartas de perdón (sin intención de enviarlas) el sábado, expresa todo lo que necesitas decir sin censura; luego quémalas en ceremonia privada el domingo, liberando completamente el pasado y abriéndote a tu futuro renovado
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): tu belleza espiritual se expresa artísticamente con gracia natural extraordinaria. La creatividad fluye a través tuyo como agua de manantial pura. Esta semana estructuras ceremonias personales o prácticas espirituales que solidificarán tu conexión con lo sagrado de forma permanente. Amor espiritual profundo marca el final de la semana: encuentras pareja que genuinamente comparte tu camino místico, o profundizas significativamente la conexión existente mediante ceremonias compartidas. Tu compasión se expande hacia dimensiones universales. Consejo de la semana: crea un altar personal de amor el sábado cuando Ajmaq en tono 7 potencia las intenciones románticas; coloca elementos que representen el amor que deseas manifestar y realiza una ceremonia privada pidiendo a tus ancestros que te conecten con tu complemento perfecto
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): tu sabiduría nocturna teje conocimientos ancestrales en comprensiones nuevas y aplicables. Insights profundos llegan especialmente durante las noches cuando el mundo duerme y tú permaneces despierto en consciencia expandida. Tu visión penetrante estructura planes estratégicos de largo alcance viendo el tablero completo del juego de la vida. El domingo marca TU día cumbre de la semana cuando el nahual No'j (sabiduría) alcanza el tono 8: sabiduría sobre sabiduría, conocimiento multiplicado. Consejo de la semana: medita en silencio absoluto el domingo durante al menos una hora; desconéctate completamente de distracciones externas y permite que descargas de conocimiento cósmico fluyan hacia tu consciencia, estas comprensiones cambiarán permanentemente tu perspectiva de vida
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): tu belleza creativa y auténtica brilla con intensidad magnética esta semana. Atraes admiración genuina no por pretensión sino por expresar tu verdad sin máscaras ni filtros. Estructuras tu imagen profesional y personal desde la autenticidad radical, consolidando visiblemente quién eres realmente versus quién pensabas que debías ser. El amor te encuentra precisamente por esta autenticidad: alguien se enamora profundamente de tu verdadero yo, sin adornos ni disfraces, o tu pareja actual finalmente reconoce y aprecia tu esencia real. Consejo de la semana: viste tus colores más auténticos y representativos de tu verdadero ser cada día de esta semana; no te adaptes a códigos de vestimenta o expectativas sociales que traicionan tu esencia, tu verdad expresada visiblemente atrae magnéticamente a quienes deben estar en tu vida