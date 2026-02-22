Horóscopo maya: descubre sus predicciones de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

La secuencia del calendario maya señala que cinco signos experimentarán transformaciones profundas sobre todo en el ámbito amoroso:

Mono

Halcón

Serpiente

Venado

Pavo Real

Estos signos mayas vivirán encuentros significativos, reconciliaciones inesperadas o claridades definitivas sobre relaciones. La energía semanal favorece especialmente las artes, los viajes, el trabajo espiritual y las decisiones de vida importantes.