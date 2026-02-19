Horóscopo maya del fin de semana: 4 signos sagrados vivirán su mejor momento del mes.

El horóscopo maya anuncia que este fin de semana (desde la noche del viernes 20, el sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026) marca una de las transiciones energéticas para los signos sagrados más poderosas del mes. El sábado 21 transcurre bajo el Nahual Tijax (Cuchillo/Obsidiana) en su tono 13, la energía más intensa del calendario Cholq'ij: corta, separa, libera y finaliza ciclos con precisión quirúrgica. El domingo 22 inicia con Nahual Kawok (Tormenta/Lluvia) en tono 1, que representa nuevos comienzos, purificación total y el poder femenino divino que todo lo renueva.
Esta combinación de la astrología maya crea un portal de muerte y renacimiento: lo viejo muere el sábado, lo nuevo nace el domingo. El tono 13 de Tijax marca la culminación máxima, el fin de un ciclo completo de 260 días, mientras que el tono 1 de Kawok inicia el siguiente ciclo con energía fresca y primordial. Los guardianes del calendario sagrado maya señalan que cuatro signos experimentarán en este fin de semana transformaciones excepcionales:
Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero)
- Viernes noche: preparas mentalmente decisiones importantes de liderazgo que tomarás mañana
- Sábado: cortas con estructuras de autoridad que limitaban tu poder. Finalizas asociaciones que ya cumplieron su ciclo
- Domingo: renaces como líder renovado. Inicias proyectos de liderazgo desde cero con visión ampliada
- Consejo del fin de semana: no temas soltar posiciones o títulos que ya no resuenan con tu verdadero poder. Tu autoridad viene de dentro, no de estructuras externas
Mono (10 de enero - 6 de febrero)
- Viernes noche: tu mente creativa está inquieta, presiente los cambios que vienen
- Sábado: eliminas proyectos creativos que consumían energía sin dar frutos. La liberación duele pero es necesaria
- Domingo: nueva inspiración llega como lluvia fresca. Ideas revolucionarias inundan tu mente
- Consejo del fin de semana: lleva contigo un cuaderno todo el fin de semana. Las ideas más brillantes llegarán en momentos inesperados, especialmente el domingo al amanecer
Halcón (7 de febrero - 6 de marzo)
- Viernes noche: visiones del futuro te inquietan, sabes que el cambio es inminente
- Sábado: tu perspectiva amplia te permite cortar vínculos con claridad. Ves desde arriba qué debe terminar
- Domingo: vuelas hacia nuevos horizontes con alas renovadas. Tu visión se expande infinitamente
- Consejo del fin de semana: pasa tiempo en lugares altos (balcones, azoteas, cerros) para conectar con tu nahual. La perspectiva física ayuda a la claridad emocional
Jaguar (7 de marzo - 3 de abril)
- Viernes noche: tu poder se concentra, sabes que mañana cazas lo que debe morir
- Sábado: tu ferocidad sagrada elimina sin piedad lo que ya no sirve. Tu instinto es certero y letal
- Domingo: emerges de la tormenta más poderoso que nunca. Tu rugido se escucha más fuerte
- Consejo del fin de semana: confía completamente en tus instintos este fin de semana. No racionalices tus decisiones, tu sabiduría animal sabe exactamente qué hacer
Zorro (4 de abril - 1 de mayo)
- Viernes noche: tu astucia analiza qué negociaciones cerrar y cuáles iniciar
- Sábado: conversaciones difíciles pero necesarias. Tu diplomacia corta lazos sin crear enemigos
- Domingo: nuevas alianzas estratégicas se forman. Tu inteligencia social se renueva
- Consejo del fin de semana: viste gris el sábado (neutralidad) y verde el domingo (crecimiento)
Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo)
- Viernes noche: sientes la muda de piel acercarse, tu cuerpo se prepara
- Sábado: dejas atrás una piel completa. La transformación es total, dolorosa pero liberadora
- Domingo: tu piel nueva brilla luminosa. Renaces completamente renovada en todos los niveles
- Consejo del fin de semana: aíslate si es necesario. Tu transformación requiere privacidad. No expliques tu proceso a nadie, simplemente atraviésalo en tu propio tiempo sagrado
Ardilla (30 de mayo - 26 de junio)
- Viernes noche: organizas tus recursos, decides qué guardar y qué soltar
- Sábado: limpias tu espacio de objetos y energías estancadas. Orden externo refleja orden interno
- Domingo: abundancia fresca entra a tu vida. Nuevas fuentes de prosperidad se abren
- Consejo del fin de semana: limpieza profunda de tu hogar el sábado. Dona o desecha al menos 13 objetos que ya no usas. Cada objeto que sueltas libera espacio para nueva abundancia
Tortuga (27 de junio - 23 de julio)
- Viernes noche: tu lentitud sabia te prepara para el ritmo acelerado que viene
- Sábado: aunque duele, sueltas apegos antiguos. Tu caparazón protector se renueva
- Domingo: nuevas semillas germinan en tu ser. Tu paciencia milenaria inicia nuevo ciclo
- Consejo del fin de semana: no te apresures aunque otros lo hagan. Tu ritmo es perfecto. Dedica el sábado a soltar con calma, el domingo a sembrar con conciencia plena
Murciélago (24 de julio - 22 de agosto)
- Viernes noche: tu conexión con la muerte te prepara, no temes lo que viene
- Sábado: guías el proceso de finalización con maestría chamánica. Acompañas la muerte de ciclos
- Domingo: renaces de las cenizas como ave fénix. Tu poder transformador alcanza cúspide
- Consejo del fin de semana: realiza una ceremonia privada de muerte simbólica el sábado por la noche. Escribe lo que muere, quémalo. Duerme temprano, renaces con el amanecer del domingo
Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre)
- Viernes noche: tu intensidad se concentra, sabes que el fin de semana es tu momento
- Sábado: tu aguijón corta con precisión quirúrgica. Eliminas sin dudar lo que envenena tu vida
- Domingo: la tormenta purificadora lava tus heridas. Emerges sanado y más poderoso
- Consejo del fin de semana: canaliza tu intensidad emocional en acciones concretas. Escribe cartas que no enviarás, grita en lugares solitarios, llora si es necesario. Descarga todo el sábado para renacer limpio el domingo
Venado (20 de septiembre - 17 de octubre)
- Viernes noche: tu sensibilidad percibe la tormenta emocional que se acerca
- Sábado: con gracia suelta relaciones que ya no nutren tu espíritu. Tu compasión incluye autocompasión
- Domingo: nuevas conexiones espirituales llegan con la lluvia. Tu corazón se expande renovado
- Consejo del fin de semana: crea un altar personal con elementos de la naturaleza. Pasa tiempo en silencio frente a él ambos días. Tu sensibilidad es tu fortaleza, no tu debilidad
Búho (18 de octubre - 16 de noviembre)
- Viernes noche: tu sabiduría nocturna lee los presagios del cambio que viene
- Sábado: tu visión penetrante corta ilusiones y revela verdades ocultas. La sabiduría duele pero libera
- Domingo: nuevo conocimiento sagrado desciende sobre ti como lluvia de estrellas
- Consejo del fin de semana: mantén un diario de sueños activo todo el fin de semana. Los mensajes más importantes llegarán mientras duermes. Anota todo inmediatamente al despertar
Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre)
- Viernes noche: revisas tu imagen y autenticidad, preparas tu renovación
- Sábado: sueltas máscaras y pretensiones. Tu verdadera belleza no necesita adornos falsos
- Domingo: tu plumaje renace más brillante y auténtico. Atraes admiración genuina
- Consejo del fin de semana: desconéctate de redes sociales completamente. Tu transformación requiere autenticidad, no performance. El domingo, cuando regreses, serás más tú que nunca