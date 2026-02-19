Horóscopo maya del fin de semana: 4 signos sagrados vivirán su mejor momento del mes.

El horóscopo maya anuncia que este fin de semana (desde la noche del viernes 20, el sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026) marca una de las transiciones energéticas para los signos sagrados más poderosas del mes. El sábado 21 transcurre bajo el Nahual Tijax (Cuchillo/Obsidiana) en su tono 13, la energía más intensa del calendario Cholq'ij: corta, separa, libera y finaliza ciclos con precisión quirúrgica. El domingo 22 inicia con Nahual Kawok (Tormenta/Lluvia) en tono 1, que representa nuevos comienzos, purificación total y el poder femenino divino que todo lo renueva.