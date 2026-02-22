HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 23 de febrero, día del Dragón de Tierra Yang.

Signo regente: Dragón

Dragón Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo

Rata, Mono, Gallo Animales incompatibles: Perro

Perro Actividades recomendadas: iniciar proyectos a largo plazo, firmar acuerdos, asumir liderazgo, resolver asuntos legales o administrativos, planificación estratégica

iniciar proyectos a largo plazo, firmar acuerdos, asumir liderazgo, resolver asuntos legales o administrativos, planificación estratégica Actividades a evitar: actuar por orgullo, prometer más de lo posible, imponer decisiones sin consenso, exagerar expectativas

Horóscopo chino: la energía del Dragón de Tierra Yang

En el horóscopo chino, el Dragón de Tierra Yang combina ambición con estabilidad. La Tierra Yang aporta firmeza, estructura y determinación práctica, mientras que el Dragón impulsa visión amplia, liderazgo y expansión. Es un día poderoso para construir bases sólidas, tomar decisiones importantes y avanzar en objetivos ambiciosos con realismo. La energía favorece autoridad, responsabilidad y enfoque estratégico. Sin embargo, conviene evitar actitudes dominantes o expectativas poco realistas. Bien administrada, esta vibración permite consolidar avances significativos.

