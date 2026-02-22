El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este lunes 23 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 23 de febrero, día del Dragón de Tierra Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Dragón
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo
- Animales incompatibles: Perro
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos a largo plazo, firmar acuerdos, asumir liderazgo, resolver asuntos legales o administrativos, planificación estratégica
- Actividades a evitar: actuar por orgullo, prometer más de lo posible, imponer decisiones sin consenso, exagerar expectativas
Horóscopo chino: la energía del Dragón de Tierra Yang
En el horóscopo chino, el Dragón de Tierra Yang combina ambición con estabilidad. La Tierra Yang aporta firmeza, estructura y determinación práctica, mientras que el Dragón impulsa visión amplia, liderazgo y expansión. Es un día poderoso para construir bases sólidas, tomar decisiones importantes y avanzar en objetivos ambiciosos con realismo. La energía favorece autoridad, responsabilidad y enfoque estratégico. Sin embargo, conviene evitar actitudes dominantes o expectativas poco realistas. Bien administrada, esta vibración permite consolidar avances significativos.
Horóscopo chino: las predicciones del lunes 23 de febrero, día del Dragón de Tierra Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la compatibilidad fortalece oportunidades profesionales. La Tierra Yang favorece decisiones firmes y estratégicas. Es un buen día para negociar o formalizar acuerdos. Conviene actuar con seguridad pero sin arrogancia. La jornada puede traer reconocimiento. La planificación cuidadosa será clave
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía de Tierra se siente estable y familiar. El día favorece avances constantes y prácticos. Es un momento ideal para consolidar proyectos. Evitar rigidez excesiva permitirá mayor fluidez. La jornada es productiva si mantienes enfoque. La perseverancia dará resultados
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía puede sentirse más estructurada de lo habitual. La Tierra Yang exige disciplina y paciencia. Conviene moderar impulsos y actuar con estrategia. Es un buen día para organizar metas futuras. La jornada favorece avances estables. La prudencia mejora resultados
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el Dragón puede generar cierta tensión energética. La Tierra Yang exige firmeza y claridad. Conviene actuar con diplomacia ante figuras de autoridad. Es un buen momento para planificar sin exponerte demasiado. La jornada pide equilibrio emocional. La serenidad será tu mejor herramienta
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al ser el signo regente, la energía se siente poderosa y afirmativa. La Tierra Yang fortalece liderazgo y determinación. Es un día ideal para iniciar proyectos ambiciosos. Conviene mantener realismo en expectativas. La jornada favorece consolidación y autoridad. La responsabilidad traerá éxito
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día favorece análisis estratégico y decisiones meditadas. La Tierra Yang aporta estabilidad a tus planes. Es un momento propicio para negociar o estructurar proyectos. Evitar conflictos innecesarios mejora resultados. La jornada puede ser productiva. La inteligencia práctica será clave
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía estable puede sentirse algo restrictiva. La Tierra Yang exige organización y compromiso. Conviene actuar con responsabilidad y no dispersarse. Es un buen día para estructurar metas a largo plazo. La jornada favorece disciplina. La constancia traerá avances sólidos
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía firme del Dragón puede generar presión. La Tierra Yang pide claridad y decisiones concretas. Conviene mantener calma ante desafíos. Es un buen día para organizar recursos. La jornada exige realismo. La estabilidad emocional será importante
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la compatibilidad potencia oportunidades y dinamismo. La Tierra Yang favorece logros concretos. Es un momento ideal para presentar ideas o asumir liderazgo. Conviene actuar con responsabilidad. La jornada puede traer avances significativos. La iniciativa bien estructurada será exitosa
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la compatibilidad fortalece decisiones firmes. La Tierra Yang favorece orden y disciplina. Es un excelente día para formalizar acuerdos o resolver asuntos administrativos. Evitar exceso de crítica mejora relaciones. La jornada es productiva. La organización traerá estabilidad
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la incompatibilidad sugiere cautela. La energía puede generar tensiones o desacuerdos. Conviene evitar confrontaciones directas. Es mejor actuar con discreción y prudencia. La jornada requiere equilibrio emocional. La paciencia será fundamental
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día favorece estabilidad y avances prácticos. La Tierra Yang aporta claridad en decisiones financieras. Es un buen momento para organizar prioridades. Conviene actuar con responsabilidad. La jornada puede traer seguridad y progreso. La planificación consciente será beneficiosa