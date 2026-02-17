El horóscopo maya anuncia que este miércoles 18 de febrero de 2026 amanece bajo el Nahual Ajmaq (Perdón/Falta) en su tono 10, una energía cósmica profundamente sanadora para los signos que disuelve culpas, perdona errores y restaura el equilibrio entre lo humano y lo divino. Este nahual es guardián del perdón tanto dado como recibido, de la redención y la segunda oportunidad.
Horóscopo maya del miércoles 18 de febrero: 3 signos sagrados recibirán abundancia inesperada
En la astrología maya, el tono 10 simboliza la manifestación en el plano material, la realización concreta de intenciones y el poder de completar lo que se ha iniciado. Representa las dos manos trabajando juntas, la cooperación perfecta entre cielo y tierra. Cuando se une con Ajmaq, se activa una fuerza de sanación que trasciende el tiempo lineal.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): perdonas errores de liderazgo pasados, tuyos o ajenos. La autoridad verdadera nace de la humildad. Tu corazón se abre a dirigir con compasión renovada. Ritual de sanación: ofrenda de miel a la tierra en gratitud por lecciones aprendidas
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): tu alegría natural regresa después de días densos. Perdonas travesuras propias y ajenas con humor sabio. La ligereza vuelve a tu espíritu creativo. Conexión sanadora: ríe conscientemente durante 10 minutos, medicina del alma
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): tu visión amplia te permite ver la perfección en los errores pasados. Desde las alturas, todo cobra sentido. Comprendes que cada falla te trajo hasta aquí. Práctica de perspectiva: escribe una carta de perdón a tu yo del pasado
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): tu fiereza se suaviza sin perder poder. Perdonas desde la fuerza, no desde la debilidad. La verdadera autoridad incluye misericordia. Elemento pacificador: incienso de lavanda calma tu espíritu guerrero
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): tu inteligencia emocional brilla hoy. Conversaciones de reconciliación fluyen con tu diplomacia característica. Medias en conflictos ajenos con sabiduría. Consejo práctico: ponte algo rosa o blanco, colores de paz que te favorecen
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): sueltas venenos emocionales que cargabas. El perdón es tu muda de piel más profunda. Renaces sin el peso de rencores antiguos. Práctica liberadora: baño con pétalos de rosa blanca limpia tu campo energético
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la abundancia llega como recompensa divina por tu generosidad pasada. Lo que diste con amor regresa multiplicado. Oportunidades financieras inesperadas tocan tu puerta. Amuleto de prosperidad: guarda una moneda dorada con tu fotografía
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): perdonas tu propia lentitud, comprendes que tus tiempos son perfectos. La paciencia contigo misma se transforma en autoamor profundo. Ofrenda personal: coloca frutas dulces en tu altar como autoreconocimiento
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): sanas heridas ancestrales que no eran tuyas. El perdón transgeneracional se activa en ti. Liberas patrones familiares de culpa y vergüenza. Ritual ancestral: enciende vela morada y habla con tus ancestros pidiéndoles liberación
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): tu intensidad emocional se canaliza en perdón profundo. Lo que parecía imperdonable, hoy lo ves con ojos de comprensión. Tu transformación es completa. Cristal sanador: cuarzo rosa sobre tu corazón disuelve resentimientos
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): tu compasión natural se multiplica bajo esta energía. Bendiciones espirituales y materiales llegan simultáneamente. Eres canal de gracia divina hoy. Práctica sagrada: ofrece agua limpia a 10 lugares diferentes, activa flujo de abundancia
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): tu sabiduría comprende que el perdón no justifica, solo libera. Sueltas cargas que no te corresponden. Tu conocimiento se purifica. Elemento revelador: escritura nocturna libera secretos que guardabas contra ti mismo
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): perdonas tu necesidad de perfección. Aceptas tu belleza imperfecta y eso te hace radiante. Oportunidades sociales inesperadas se abren. Personas influyentes te favorecen. Color de gracia: blanco puro atrae bendiciones angelicales