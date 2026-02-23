La AFA convocó a un paro de todas las categorías del fútbol argentino: las razones

La AFA convocó a un paro de todas las categorías del fútbol argentino desde el jueves 5 y el domingo 8 de marzo ante la acusación de evasión impositiva de ARCA contra algunos de sus dirigentes más importantes de esa entidad, ya que consideran un ataque por parte del Gobierno que preside Javier Milei.
Cómo afecta a los equipos mendocinos el paro de la AFA
La suspensión abarcará a la novena fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las categorías. Por ello los eqiipos mendocinos Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima -en primera división- Godoy Cruz y Deportivo Maipú -en la Primera Nacional- no disputarán sus respectivos partidos.
Por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Gimnasia y Esgrima recibía el jueves 5 a las 18.30 a Defensa y Justicia e Independiente Rivadavia visitaba a Aldosivi el sábado 7
Por la cuarta fecha de la Primera Nacional Godoy Cruz visitaba a Central Norte el domingo 8 de marzo a las 18 y Deportivo Maipú debía recibir el mismo día a las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta.
El comunicado de la AFA por el paro
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.
En el texto, la entidad admitió que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y dijo que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.
La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.
Se para el fútbol argentino
La institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo de primera división, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.