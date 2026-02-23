Orgullo para el boxeo argentino: Soledad Matthysse ganó el título Mundial superligero a los 45 años

Sole Matthysse se transformó así en la pugilista argentina más longeva en alcanzar un título mundial, superando el récord anterior de María Rivera (44 años). Con esta victoria, su récord profesional se actualizó a 21 peleas ganadas, 4 por KO;16 derrotas y 1 empate.

Soledad Matthysse vive en pareja con Mario Narváez (hermano de Omar) y ambos son padres de tres hijas: Milagros, de 18 años; Sasha, de 16; y Yanessis, próxima a cumplir los 15.

Edith Soledad Matthysse was emotional after winning by TKO #ShieldsCrewsDezurn2 | UNDERCARD |@The_ZeusNetwork pic.twitter.com/cNucnAqQCM — Salita Promotions (@SalitaProm) February 23, 2026

Nacida en Santa Fe, se crió en Trelew, Chubut, Matthysse es hermana de los boxeadores Lucas (campeón mundial) y Walter Matthysse. Ya había sido campeona mundial unificada en peso pluma (AMB y CMB) entre 2013 y 2016. En sus primeras salidas al exterior, aceptó los desafíos de pelear en México con dos leyendas como Jackie Nava (8 de octubre de 2011), y Yasmín Rivas (4 de febrero de 2012), que enfrentó en Mendoza a la Tigresa Acuña.

El paso por Mendoza y su búsqueda de un título Mundial

En Mendoza Soledad Matthysse tuvo buenas y malas. Peleó con la neuquina Betiana Viñas (27 de septiembre de 2013), radicada por mucho tiempo en Las Heras y fue pupila de Pablo Chacón. Estaba en juego el título Mundial Silver pluma del Consejo (CMB) y perdió por puntos en fallo dividido.

Finalmente, en una de las megaveladas protagonizadas por Yésica Marcos en San Martín, Matthysse logró su primer título Mundial. Derrotó a la colombiana Ogleidis el 13 de diciembre del 2013 y ganó la faja de campeona AMB pluma.

En mayo de 2015, Edith Soledad expuso su título AMB en juego en la unificación contra la campeona mundial CMB, la canadiense Jelena Mrdjenovich. El pleito se realizó el 1 de agosto en Caseros, Buenos Aires. Allí se impuso en fallo unánime.

Pero en la revancha, realizada en Canadá, el 11 de marzo del 2016, cayó frente a Yelena en fallo unánime.