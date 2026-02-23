Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO INTERNACIONAL

Orgullo para el boxeo argentino: Soledad Matthysse ganó el título Mundial superligero a los 45 años

Este domingo, la patagónica Soledad Matthysse derrotó a la local Samantha Worthington en Detroit y obtuvo el título Mundial interino de boxeo de la AMB

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Soledad Matthysse y su pareja, Mario Narváez, posan con la faja del título Mundial de la AMB obtenido en Detroit.

Soledad Matthysse y su pareja, Mario Narváez, posan con la faja del título Mundial de la AMB obtenido en Detroit.

Ella nació en Rafaela, Santa Fe, por hizo su vida y su carrera en el boxeo profesional en Trelew, siguiendo los pasos de sus hermano Lucas y Walter. Aprendió de su papá Mario y alternó buenas con malas. Peleó con las mejores, dentro y fuera del país, y a los 45 años dio el batacazo en Estados Unidos. Ella es Edith Soledad Matthysse.

Soledad Matthysse se consagró campeona este domingo al quedarse con el título Mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- de peso superligero. Este domingo derrotó por nocaut técnico en el 9° round a la invicta estadounidense Samantha Worthington en el Little Caesar's Arena de Detroit, Estados Unidos.

boxeo-soledad matthysse (1)
Edith Soledad Matthysse, campeona a los 45 a&ntilde;os y con 19 a&ntilde;os de carrera en el boxeo profesional. marc&oacute; un hito en nuestro deporte.

Edith Soledad Matthysse, campeona a los 45 años y con 19 años de carrera en el boxeo profesional. marcó un hito en nuestro deporte.

Sole Matthyse hizo historia en el boxeo profesional femenino argentino

Soledad Matthysse fue de punto a Detroit e hizo saltar la banca de la mejor forma. Supo aplicar su inmensa experiencia y dominar a una invicta 15 años menor, que peleaba en el "patio de su casa", y con tarea de demolición la sacó por nocáut técnico. De esta forma dio un ejemplo de profesionalismo, y sobre todo de resiliencia, en deporte tan duro como el boxeo.

Sole Matthysse se transformó así en la pugilista argentina más longeva en alcanzar un título mundial, superando el récord anterior de María Rivera (44 años). Con esta victoria, su récord profesional se actualizó a 21 peleas ganadas, 4 por KO;16 derrotas y 1 empate.

Embed - Soledad Matthysse da rienda suelta a su felicidad al consagrarse campeona mundial a los 45 años

Soledad Matthysse vive en pareja con Mario Narváez (hermano de Omar) y ambos son padres de tres hijas: Milagros, de 18 años; Sasha, de 16; y Yanessis, próxima a cumplir los 15.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalitaProm/status/2025730582874030477&partner=&hide_thread=false

Nacida en Santa Fe, se crió en Trelew, Chubut, Matthysse es hermana de los boxeadores Lucas (campeón mundial) y Walter Matthysse. Ya había sido campeona mundial unificada en peso pluma (AMB y CMB) entre 2013 y 2016. En sus primeras salidas al exterior, aceptó los desafíos de pelear en México con dos leyendas como Jackie Nava (8 de octubre de 2011), y Yasmín Rivas (4 de febrero de 2012), que enfrentó en Mendoza a la Tigresa Acuña.

El paso por Mendoza y su búsqueda de un título Mundial

En Mendoza Soledad Matthysse tuvo buenas y malas. Peleó con la neuquina Betiana Viñas (27 de septiembre de 2013), radicada por mucho tiempo en Las Heras y fue pupila de Pablo Chacón. Estaba en juego el título Mundial Silver pluma del Consejo (CMB) y perdió por puntos en fallo dividido.

Finalmente, en una de las megaveladas protagonizadas por Yésica Marcos en San Martín, Matthysse logró su primer título Mundial. Derrotó a la colombiana Ogleidis el 13 de diciembre del 2013 y ganó la faja de campeona AMB pluma.

En mayo de 2015, Edith Soledad expuso su título AMB en juego en la unificación contra la campeona mundial CMB, la canadiense Jelena Mrdjenovich. El pleito se realizó el 1 de agosto en Caseros, Buenos Aires. Allí se impuso en fallo unánime.

Pero en la revancha, realizada en Canadá, el 11 de marzo del 2016, cayó frente a Yelena en fallo unánime.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas