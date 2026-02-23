Huracán Las Heras se reforzó con un jugador que viene de lograr un ascenso

Huracán las Heras.- El Toti Sergio Arias junto a Martín Puppato Alejandro De La Riba. Foto: Prensa Huracán Las Heras

Este lunes se conoció la llegada de un volante que tiene mucha habilidad. Se trata de Luciano Ortega que ya jugó en el Globo, y fue uno de los integrantes de FADEP, equipo mendocino logró el ascenso al Federal A.

Así lo presentaron en Huracán Las Heras a Luciano Ortega

Embed - C.A. Huracan Las Heras on Instagram: " ¡LA MAGIA ESTÁ DE VUELTA! Hay regresos que no se explican… se sienten. Y hoy vuelve el distinto. Vuelve el talento. Vuelve el que hace jugar al equipo. Luciano Ortega vuelve a ponerse nuestros colores. El que gambetea rivales y levanta tribunas. El que pide la pelota cuando quema. El que entiende lo que significa esta camiseta. Porque esto no es casualidad. Porque hay historias que merecen revancha. Porque el talento no se pierde… vuelve a casa. Bienvenido otra vez a Huracán Las Heras, Lucho. Acá sabemos lo que podés dar. Y vamos por todo. #VamosGlobo #HuracánEsFamilia #VamosPorTodo" View this post on Instagram

Los refuerzos que llegaron a Huracán Las Heras

Franco Agüero : arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre. Ya jugó en Huracán Las Heras.

: arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre. Ya jugó en Huracán Las Heras. Nicolás Genes : volante ofensivo de 23 años, viene de Central Norte de Salta.

: volante ofensivo de 23 años, viene de Central Norte de Salta. Albano Alessandrini: volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia.

volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia. Aldo Araujo : delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años.

: delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años. Anderson Salazar : delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia.

: delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia. Alejandro Toledo: delantero de 35 años, su último club fue el CADU.

delantero de 35 años, su último club fue el CADU. Facundo Romero: volante proveniente de Central Norte de 24 años.

volante proveniente de Central Norte de 24 años. Marcos Sosa: mediocampista de Romanija Pale de Bosnia, tiene 25 años.

mediocampista de Romanija Pale de Bosnia, tiene 25 años. Arian Giordano : defensor de 24 años proveniente de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

: defensor de 24 años proveniente de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero. Juan Aguilar : defensor proveniente de All Boys de La Pampa que regresa al club. Tiene 22 años.

: defensor proveniente de All Boys de La Pampa que regresa al club. Tiene 22 años. Lucas Agolzino: volante que llegó desde Unión de Santa Fe y tiene 30 años.

volante que llegó desde Unión de Santa Fe y tiene 30 años. Guillermo Cóceres : defensor de 22 años proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco.

: defensor de 22 años proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco. Luciano Ortega : volante, de 23 años proveniente de FADEP.

: volante, de 23 años proveniente de FADEP. Nicolás Sandoval : volante que extendió su vínculo.

: volante que extendió su vínculo. Ignacio González: volante que renovó su continuidad.

La Zona 3 de los equipos mendocinos

Huracán las Heras integrará la Zona 2 junto al Atlético San Martín. Además participarán Cipolletti, Depotivo Rincón, Juventud Unida de San Luis, Costa Brava, Atenas de Río Cuarto y Deportivo Argentino. El viernes al mediodía se sorteará el fixture.