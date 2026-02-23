Llegó a Netflix una película de drama y romance que ya se posicionó entre las más vistas

Se trata de una excelente entrega estadounidense de Netflix que brilla entre todas las series y películas, dura 1 hora y 47 minutos, es una joya dentro de las producciones de drama y romance y se estrenó en la plataforma el reciente 20 de febrero de 2026.

Netflix: de qué trata la película Te amaré por siempre

La trama de la película de Netflix nos sumerge en la vida de Henry DeTamble, un bibliotecario de Chicago que padece una extraña anomalía genética que lo obliga a viajar en el tiempo de manera involuntaria. En uno de estos saltos conoce a Clare Abshire, quien ha estado enamorada de él desde que era una niña, ya que un Henry del futuro la visitaba frecuentemente en su infancia.