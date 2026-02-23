Llegó a Netflix una película de drama y romance que ya se posicionó entre las más vistas

El gigante del streaming ha vuelto a apostar por los clásicos que garantizan lágrimas y suspiros. Netflix sumó recientemente a su catálogo Te amaré por siempre (The Time Traveler's Wife), una película que, aunque fue estrenada originalmente en 2009, está viviendo un segundo aire de popularidad, posicionándose rápidamente entre lo más visto de la semana.
Se trata de una excelente entrega estadounidense de Netflix que brilla entre todas las series y películas, dura 1 hora y 47 minutos, es una joya dentro de las producciones de drama y romance y se estrenó en la plataforma el reciente 20 de febrero de 2026.
Netflix: de qué trata la película Te amaré por siempre
La trama de la película de Netflix nos sumerge en la vida de Henry DeTamble, un bibliotecario de Chicago que padece una extraña anomalía genética que lo obliga a viajar en el tiempo de manera involuntaria. En uno de estos saltos conoce a Clare Abshire, quien ha estado enamorada de él desde que era una niña, ya que un Henry del futuro la visitaba frecuentemente en su infancia.
La película explora las dificultades de construir una vida matrimonial y familiar cuando uno de los miembros desaparece sin previo aviso, apareciendo en épocas pasadas o futuras, a menudo desnudo y en situaciones de peligro. Es un drama romántico que mezcla la ciencia ficción con una profunda reflexión sobre la paciencia y el destino.
Reparto de Te amaré por siempre, película de Netflix
El éxito de esta película de Netflix no sería posible sin la química de su pareja protagónica y un elenco sólido que da soporte a los saltos temporales:
- Eric Bana: como Henry DeTamble, el hombre atrapado en el tiempo
- Rachel McAdams: como Clare Abshire, la mujer que dedica su vida a esperarlo
- Ron Livingston: interpreta a Gomez, el amigo cercano de la pareja
- Arliss Howard: como Richard DeTamble, el padre de Henry
- Jane McLean: en el papel de Charisse
- Brooklynn Proulx: como la versión joven de Clare
Tráiler de Te amaré por siempre, película de Netflix
Dónde ver la película Te amaré por siempre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Te amaré por siempre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Te amaré por siempre no está disponible en Netflix.
- España: la película Te amaré por siempre no está disponible en Netflix.