Netflix continúa apostando fuerte por el cine europeo de alto impacto. Tras el éxito de producciones como Bala perdida, llega a la pantalla Los huérfanos, una película que combina el suspenso policial con una adrenalina constante, siendo una de las más esperadas por los usuarios este 2026.
Recién se estrena en Netflix la película francesa que ya está sacudiendo el ranking
Aprobada por la crítica y muy recomendada por los usuarios, esta cinta ya está brillando entre todas las series y películas de Netflix
Dirigida por Olivier Schneider, la cinta de 2025 que resalta entre todas las series y películas que llegaron este año al catálogo de Netflix, ya se ubica entre las más vistas de la semana gracias a su ritmo vertiginoso y una historia de venganza que no da respiro.
Netflix: de qué trata la película Los huérfanos
La trama de la película de Netflix nos presenta a dos amigos de la infancia, Gabriel y Driss, quienes crecieron juntos en un orfanato, pero cuyas vidas tomaron rumbos opuestos: uno se convirtió en un disciplinado comandante de la policía y el otro en un mercenario que se mueve en las sombras de la ilegalidad.
Tras 18 años sin hablarse, el destino los vuelve a reunir por una tragedia: Sofía, el primer amor de ambos, muere en un accidente de tránsito bajo circunstancias sumamente dudosas. El conflicto estalla cuando la hija adolescente de Sofía, Leïla, hereda el carácter fuerte de su madre y decide robar el arma de Gabriel para emprender una misión de venganza por su cuenta. Para salvar a la joven y descubrir la verdad detrás del accidente, estos dos "viejos amigos" deberán dejar de lado sus diferencias éticas y enfrentarse a una poderosa corporación de seguridad europea que hará lo imposible por silenciarlos.
Reparto de Los huérfanos, película de Netflix
El éxito de esta producción francesa de Netflix se apoya en un elenco sólido, encabezado por figuras reconocidas del cine de acción europeo:
- Alban Lenoir: interpreta a Gabriel Stenne, el estructurado oficial de policía. Lenoir es ya un veterano en la plataforma por su protagónico en Bala Perdida.
- Dali Benssalah: da vida a Driss, el carismático y peligroso mercenario. Los espectadores lo recordarán por su participación en la saga de James Bond (Sin tiempo para morir).
- Sonia Faidi: es la joven revelación que interpreta a Leïla Lakti, la adolescente que desencadena toda la acción del film.
- Anouk Grinberg: encarna a Fanny, una aliada clave que ayuda a los protagonistas en su cruzada.
- Suzanne Clément: interpreta a Christina Rovelli, la implacable líder que representa la cara más oscura de la trama.
Con una duración de 1 hora y 35 minutos, Los huérfanos es la opción perfecta para quienes buscan un thriller redondo, con coreografías de combate impecables y una historia que explora los lazos de hermandad más allá de la ley.
Tráiler de Los huérfanos, película de Netflix
Dónde ver la película Los huérfanos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los huérfanos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The orphans se puede ver en Netflix.
- España: la película Los huérfanos se puede ver en Netflix.