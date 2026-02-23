Fracasó en Godoy Cruz y ahora se perfila como campeón en el Arsenal de Inglaterra

El fútbol es muy cambiante al punto que Gabriel Heinze, quien tuvo un paso olvidable enGodoy Cruz, ahora está siendo parte de un proyecto que busca dejar al Arsenal inglés en la cima de la Premier League, torneo que se les viene haciendo esquivo a los Gunner quienes han salido subcampeones en las últimas tres ediciones.
Luego de su paso como entrenador de Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez, Atlanta United y Newell’s, el ex jugador de la Selección argentina decidió adoptar un nuevo desafío al convertirse en ayudante de campo de Mikel Arteta, adoptando un papel fundamental en el plantel.
El Arsenal volvió a ganar y mira todos desde arriba
El último fin de semana, el Arsenal visitó al Tottenham en un partido para alquilar balcones, ya que se trata de uno de los clásicos más apasionantes de la Premier League, aunque las realidades de ambos equipos son muy diferentes. Mientras los Gunners marchan primeros, los Spurs pelean por evitar el descenso.
Finalmente, la lógica tomó protagonismo porque los visitantes ganaron 4 a 1 con dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres, mientras que los locales habían empatado transitoriamente la cita gracias a Randal Kolo Muani.
En la previa fue Gabriel Heinze el encargado de motivar a los jugadores cuando reunío al bloque defensivo para una arenga personalizada que le aportó una dosis de energía extra.
LA EMOCIÓN DE GABRIEL HEINZE EN EL 3-1 DE ARSENAL A TOTTENHAM.
El argentino de 47 años decidió darle un volantazo importante a su carrera dejando de lado la conducción principal para sumarse a un grupo de trabajo que completan Albert Stuivenberg, Nico Jover e Iñaki Cana.
Además del buen presente que vive el Arsenal en la liga doméstica, están esperando rivales en los octavos de final de la Champions League, torneo que en la etapa regular los tuvo como único líderes al ganar los 8 partidos que disputaron.
Las estadísticas de Gabriel Heinze en Godoy Cruz: muy distintas a las del Arsenal
Garbiel Heinze tuvo un paso por Godoy Cruz olvidable porque aún no recibía la habilitación para dirigir, por lo que tuvo que hacerlo desde el palco y los resultados no acompañaron su trabajo.
En 10 partidos solo ganó 2 encuentros, empatando en otras 2 oportunidades y perdiendo en 6. ¿El saldo? 8 puntos de 30 posibles. Los malos resultados, sumado al descontento de los hinchas en un momento institucional alverso, desencadenó que la dirigencia decidiera su despido.