Fracasó en Godoy Cruz y ahora se perfila como campeón en el Arsenal de Inglaterra

Finalmente, la lógica tomó protagonismo porque los visitantes ganaron 4 a 1 con dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres, mientras que los locales habían empatado transitoriamente la cita gracias a Randal Kolo Muani.

En la previa fue Gabriel Heinze el encargado de motivar a los jugadores cuando reunío al bloque defensivo para una arenga personalizada que le aportó una dosis de energía extra.

El argentino de 47 años decidió darle un volantazo importante a su carrera dejando de lado la conducción principal para sumarse a un grupo de trabajo que completan Albert Stuivenberg, Nico Jover e Iñaki Cana.

Además del buen presente que vive el Arsenal en la liga doméstica, están esperando rivales en los octavos de final de la Champions League, torneo que en la etapa regular los tuvo como único líderes al ganar los 8 partidos que disputaron.

Gabriel Heinze Gabriel Heinze encontró su lugar en el mundo en el Arsenal.

Las estadísticas de Gabriel Heinze en Godoy Cruz: muy distintas a las del Arsenal

Garbiel Heinze tuvo un paso por Godoy Cruz olvidable porque aún no recibía la habilitación para dirigir, por lo que tuvo que hacerlo desde el palco y los resultados no acompañaron su trabajo.

En 10 partidos solo ganó 2 encuentros, empatando en otras 2 oportunidades y perdiendo en 6. ¿El saldo? 8 puntos de 30 posibles. Los malos resultados, sumado al descontento de los hinchas en un momento institucional alverso, desencadenó que la dirigencia decidiera su despido.