"No estaba en condiciones"

Conmoción en Boca por las razones de Macri para no elegir a Maradona como DT: adicciones y faltazos

"Convivencia traumática": Macri reveló porqué Diego Maradona no fue técnico de Boca, mientras que volvió a cargar contra Juan Román Riquelme

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mauricio Macri habló de dos referentes del Mundo Boca: Maradona y Riquelme.

Que Mauricio Macri y Juan Román Riquelme no tienen una buena relación es sabido, al punto que el ex presidente de la Nación buscó regresar a Boca Juniors en calidad de vicepresidente de Aníbal Ibarra, pero cayó en las sufragios frente al ex enganche.

Es por eso que Macri aprovechó la mala situación que está atravesando el Xeneize (ganó 8 de 18 puntos en juego) para realizar un análisis del club, mientras que recordó la última etapa de Diego Maradona con la Azul y Oro y explicó por qué no lo eligió como técnico.

Riquelme - Macri
Una relación rota en Boca Juniors.

Macri criticó al presidente de Boca, sin nombrarlo

El ex presidente de Boca volvió a referirse a Juan Román Riquelme y a su manera de conducción: "El fútbol te enseña que nadie gana algo sólo".

Para luego agregar dos frases que ya causan reacción en La Bombonera: "La institución es más importante que cada uno de nosotros" y "El que se cree más importante que el sistema institucional destruye todo".

Adempas, se refirió a la continuidad de Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo: "Boca no contrata DTs porque los buenos sienten que no hay una institución, sino un club manejado de forma personalista".

Mauricio Macri - Diego Maradona
Mauricio Macri reveló detalles de su convivencia con Diego Maradona.

Las razones de Macri para no elegir a Maradona como DT de Boca

Mauricio Macri reveló que cuando Héctor Veira se fue de Boca en 1998 Diego Maradona manifestó sus intenciones de hacerse cargo del puesto como entrenador: "Yo soñaba con que fuese el director técnico del equipo, pero primero tenía que hacerse cargo de su problemita y resolverlo".

El ex presidente explicó que cataloga la convicencia con el 10 como "caótica", mientras que sumó: "Estaba tan mal por las adicciones que ni podía patear un penal".

El relato se volvió muy crudo cuando presentó una imagen dolorosa: "Él no podía garantizar donde iba a amanecer al día siguiente"; mientras que también se refirió a los faltazos de Maradona: "Había sido jugador del plantel seis meses atrás y venía a un entrenamiento, pero faltaba a cuatro".

Finalmente, fue Carlos Bianchi el elegido y el Virrey lo ganó todo, fue por eso que Macri hizo hincapié en que la elección fue la correcta y sacó chapa por su buena decisión: "Si Maradona hubiese sido el técnico de Boca en ese momento, no había ninguna posibilidad de ganar dos copas del mundo, Libertadores y conseguir esos 17 títulos. Eso se logra con reglas".

