Conmoción en Boca por las razones de Macri para no elegir a Maradona como DT: adicciones y faltazos

Para luego agregar dos frases que ya causan reacción en La Bombonera: "La institución es más importante que cada uno de nosotros" y "El que se cree más importante que el sistema institucional destruye todo".

Adempas, se refirió a la continuidad de Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo: "Boca no contrata DTs porque los buenos sienten que no hay una institución, sino un club manejado de forma personalista".

Mauricio Macri - Diego Maradona Mauricio Macri reveló detalles de su convivencia con Diego Maradona.

Las razones de Macri para no elegir a Maradona como DT de Boca

Mauricio Macri reveló que cuando Héctor Veira se fue de Boca en 1998 Diego Maradona manifestó sus intenciones de hacerse cargo del puesto como entrenador: "Yo soñaba con que fuese el director técnico del equipo, pero primero tenía que hacerse cargo de su problemita y resolverlo".

El ex presidente explicó que cataloga la convicencia con el 10 como "caótica", mientras que sumó: "Estaba tan mal por las adicciones que ni podía patear un penal".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Fábrica (@lafabrica.podcast)

El relato se volvió muy crudo cuando presentó una imagen dolorosa: "Él no podía garantizar donde iba a amanecer al día siguiente"; mientras que también se refirió a los faltazos de Maradona: "Había sido jugador del plantel seis meses atrás y venía a un entrenamiento, pero faltaba a cuatro".

Finalmente, fue Carlos Bianchi el elegido y el Virrey lo ganó todo, fue por eso que Macri hizo hincapié en que la elección fue la correcta y sacó chapa por su buena decisión: "Si Maradona hubiese sido el técnico de Boca en ese momento, no había ninguna posibilidad de ganar dos copas del mundo, Libertadores y conseguir esos 17 títulos. Eso se logra con reglas".