Atento Independiente Rivadavia: un titular de Racing se lesionó y podría perderse el duelo en Avellaneda

El equipo de Gustavo Costas, por su parte, viene de igualar sin goles en el clásico ante Boca en la Bombonera. La duda es si estará o no presente uno de los futbolistas que fue titular en Racing en el cruce ante el Xeneize.

Se trata de Marcos Rojo. El defensor encedió las alarmas frente a Boca debido a que salió con una fuerte contractura a los diez minutos del complemento y nuevamente no pudo completar los 90 minutos. El ex Estudiantes de La Plata acumula tres titularidades seguidas en el Torneo Apertura pero en ninguna ha podido completar todo el partido. Ante Banfield, por la quinta fecha, salió cuando restaban12 minutos para el final; frente a Argentinos Juniors -por la cuarta jornada- la situación fue similar. El último partido que Rojo completó fue ante Flamengo, el 29 de octubre de 2025, por la semifinal de la Copa Libertadores.