Atento Independiente Rivadavia: un titular de Racing se lesionó y podría perderse el duelo en Avellaneda

Independiente Rivadavia visitará el Cilindro de Avellaneda este jueves para enfrentar a Racing por la séptima fecha del Torneo Apertura. Luego de la gran victoria ante el Independiente de Gustavo Quinteros en el Bautista Gargantini, la Lepra buscará mantenerse como líder de su Zona en un interesante cruce ante la Academia.
Se trata de Marcos Rojo. El defensor encedió las alarmas frente a Boca debido a que salió con una fuerte contractura a los diez minutos del complemento y nuevamente no pudo completar los 90 minutos. El ex Estudiantes de La Plata acumula tres titularidades seguidas en el Torneo Apertura pero en ninguna ha podido completar todo el partido. Ante Banfield, por la quinta fecha, salió cuando restaban12 minutos para el final; frente a Argentinos Juniors -por la cuarta jornada- la situación fue similar. El último partido que Rojo completó fue ante Flamengo, el 29 de octubre de 2025, por la semifinal de la Copa Libertadores.
El físico no termina de responderle a Marcos Rojo pese a la consideración de Costas para emplearlo como titular. Por eso su presencia para enfrentarse el jueves ante Independiente Rivadavia está en evaluación. El DT de Racing no quiere resignar fortaleza defensiva ante el equipo de Alfredo Berti que llega envalentonado y con Sebastián Villa como el as bajo la manga.
En Racing evalúan un posible reemplazo de Marcos Rojo para enfrentar a Independiente Rivadavia
En caso de que Marcos Rojo no llegue al cien por ciento, la opción para suplantarlo es Franco Pardo, jugador que ha sido su alternativa cada vez que le tocó salir al ex Boca en las últimas fechas. Otras opciones que maneja el entrenador Gustavo Costas son Nazareno Colombo o Agustín García Basso.
Otro futbolista de Racing que no terminó el encuentro ante Boca fue Baltasar Rodríguez quien debió abandonar el campo de juego a a los 22 minutos del segundo tiempo por un fuerte golpe en la espalda. Sin embargo, el panorama es distinto al de Marcos Rojo ya que, en principio, el volante llegaría sin inconvenientes al duelo ante Independiente Rivadavia.