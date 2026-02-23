Gimnasia y Esgrima se prepara para un partido crucial ante Independiente de Avellaneda en el Víctor Legrotaglie

Si bien la caída ante su homónimo platense dejó un sabor amargo por el resultado, en Gimnasia y Esgrima se rescató la actitud del equipo dado que mereció mucho más que quedarse con las manos vacías por el constante empuje. El mensana buscó ser protagonista en su casa, sobre todo en la segunda mitad del cotejo donde tuvo las chances claras de Santiago Rodríguez y Ulises Sánchez, con sendos remates que impactaron en el travesaño, y luego la inmensidad de Insfrán que impidió que se le metiera por arriba un disparo de Facundo Lencioni.

Gimnasia y Esgrima dos.-- Gimnasia y Esgrima se prepara para el duro cotejo ante Independiente de Avellaneda en el Víctor Legrotaglie.

No obstante, los resultados mandan por lo que Gimnasia y Esgrima tendrá que empezar a reponerse si no quiere complicarse con los promedios y la tabla anual, escenarios en los que, por lo pronto, no presenta complicaciones producto de los dos partidos ganados (ante Central Córdoba de Santiago del Estero y ante Instituto) en lo que va del Torneo Apertura. Le favorece además el paupérrimo presente de Estudiantes de Río IV -rival directo en las tablas- ,que no ha ganado ningún partido desde que logró el ansiado ascenso.