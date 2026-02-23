Gimnasia y Esgrima se prepara para un partido crucial ante Independiente de Avellaneda en el Víctor Legrotaglie

Si bien la caída ante su homónimo platense dejó un sabor amargo por el resultado, en Gimnasia y Esgrima se rescató la actitud del equipo dado que mereció mucho más que quedarse con las manos vacías por el constante empuje. El mensana buscó ser protagonista en su casa, sobre todo en la segunda mitad del cotejo donde tuvo las chances claras de Santiago Rodríguez y Ulises Sánchez, con sendos remates que impactaron en el travesaño, y luego la inmensidad de Insfrán que impidió que se le metiera por arriba un disparo de Facundo Lencioni.
No obstante, los resultados mandan por lo que Gimnasia y Esgrima tendrá que empezar a reponerse si no quiere complicarse con los promedios y la tabla anual, escenarios en los que, por lo pronto, no presenta complicaciones producto de los dos partidos ganados (ante Central Córdoba de Santiago del Estero y ante Instituto) en lo que va del Torneo Apertura. Le favorece además el paupérrimo presente de Estudiantes de Río IV -rival directo en las tablas- ,que no ha ganado ningún partido desde que logró el ansiado ascenso.
Gimnasia y Esgrima y un partido crucial ante Independiente de Avellaneda
El cotejo ante el Rojo podría llegar a ser clave en la continuidad del entrenador. Si bien Gimnasia ha alternado buenos y malos desempeños, mantener la categoría que tanto costó alcanzar depende de la sumatoria de puntos y manda entonces la necesidad de ganar, aspecto que le ha sido algo esquivo al Lobo de Ariel Broggi sobre todo en las últimas fechas.
Para enfrentar a Independiente de Avellaneda, el DT tendrá que poner toda la carne al asador. Restará esperar por la recuperación de Ezequiel Muñoz -para ver si conformará la zaga central con Imanol González (de lo contrario se mantendrá Diego Mondino)- , además de ver cómo se conformará el mediocampo tras la salida de Nahuel Barboza con visibles gestos de dolor del encuentro ante el Lobo platense.
Por su parte, el Rojo también tendrá una partida desafiante ya que buscará reponerse del traspié ante Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini por la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros procurará llevarse al menos tres puntos de su estadía por Mendoza.