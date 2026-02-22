Gimnasia y Esgrima vs. Independiente de Avellaneda: el Lobo ya piensa en el partido ante el Rojo

El equipo conducido por Ariel Broggi quedó golpeado tras la injusta derrota ante Gimnasia La Plata, la segunda caída seguida del Lobo que en 6 partidos disputados tiene 2 triunfos y 4 derrotas.

La autocrítica de César Rigamonti tras la caída ante Gimnasia La Plata

El arquero César Rigamonti dejó sus sensaciones tras la caída ante Gimnasia La Plata y afirmó: "La derrota nos pegó duro. Ellos con muy poco se llevaron una victoria, pero ahora hay que pensar en el partido con Independiente de Avellaneda para buscar la recuperación. Hay que levantarse y darle para adelante porque los partidos son muy seguidos".

"Nos fuimos muy tristes somos los primeros que queremos ganar, cuando se pierde duele mucho", reconoció Rigamonti antes de explicar: "Hay que mejorar la efectividad en las dos áreas, tanto para defender como atacar. Nos están convirtiendo más de la cuenta y nos falta ser más efectivos, pero entre todos tenemos que salir adelante", opinó el ex Belgrano de Córdoba.

"Tenemos que corregir algunos errores. En este partido nos faltó suerte en las dos áreas y el gol que nos convirtieron fue un infortunio. Nosotros generamos muchas situaciones, intentamos por todos lados y el arquero fue la gran figura", agregó.

Gimnasia y Esgrima tres.- Ariel Broggi haría algunos cambios para jugar ante Independiente de Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima vs Boca Juniors en la Bombonera

Por la 8va fecha, Gimnasia y Esgrima jugará un partido siempre especial ante Boca Juniors en La Bombonera.

El encuentro entre el Lobo y el Xeneize se disputará el sábado 28 de febrero desde las 17.45.