Lepra heroico: Independiente Rivadavia le ganó un partidazo a Independiente de Avellaneda y es líder

¡¡LA LEPRA SORPRENDE!! Centro perfecto de Villa para que Osella llegue solo por el segundo para para que Independiente Rivadavia le gane 1-0 a Independiente.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

¡¡POR FAVOR QUE PEDAZO DE GOL!! ESPECTACULAR PIRUETA DE ÁVALOS PARA EL 1-1 DE INDEPENDIENTE VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

¡¡APARECIÓ SOLO Y LO DIO VUELTA!! EN UNA RÁFAGA, MATÍAS ABALDO ANOTA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA EN MENDOZA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

¡¡OTRO GOLAZO EN MENDOZA!! Sartori picó y metió un tremendo remate cruzado para le 1-1 de Independiente Rivadavia vs. Independiente.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

¡¡LOCURA TOTAL EN EL GARGANTINI!! DOBLETE DE SARTORI PARA EL 3-2 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE INDEPENDIENTE.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

El dominio de Independiente Rivadavia se tradujo en gol a los 17 minutos, cuando Sebastián Villa gambeteó por izquierda y tiró un centro que cayó al segundo palo, encontrando la cabeza de Alejo Osella, quien la mandó al fondo de la red.

festejo-independiente-rivadavia El festejo de la apertura del marcador para Independiente Rivadavia. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Luego del 1 a 0 parcial, el Rojo salió a buscarlo y tuvo la paridad en los pies de Kevin Lomónaco, quien a la salida de un córner disparó y su remate se fue apenas por arriba del travesaño.

Cerca del final del primer tiempo, Independiente Rivadavia tuvo el segundo en dos ocasiones. Primero, nuevamente Villa colocó un centro como con la mano al corazón del área y Villalba envió su cabezazo cerca del poste izquierdo de Rodrigo Rey.

sebastian-villa-independiente-rivadavia Villa volvió a serr fundamental en la Lepra. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Luego, otra vez el capitán leproso fue protagonista: se escapó por derecha, encaró hacia el área y remató con potencia pero sin precisión. El disparo salió apenas afuera.

El Rojo no tuvo dominio ni mucho menos aproximaciones, salvo un tiro libre de Ignacio Malcorra que fue bien despejado por el arquero Bolcato.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con el Rojo de Avellaneda, la Lepra visitará a Racing el jueves 26 de febrero a las 17.15, por la 7ma fecha del Torneo Apertura.