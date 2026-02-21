Gran escándalo: el árbitro mendocino que será denunciado por Atlético Tucumán tras el partido ante Instituto

Un árbitro mendocino está mezclado en un escándalo. El juez Fernando Espinoza será denunciado por Atlético Tucumán. El Decano hará un reclamo formal ante la AFA tras el partido ante Instituto de Córdoba.
El Decano decidió denunciar al mendocino tras el análisis institucional de imágenes del encuentro, registros audiovisuales posteriores y testimonios de futbolistas, con el objetivo de defender los intereses deportivos del club y exigir revisión sobre actuaciones arbitrales consideradas perjudiciales.
El club tucumano dijo oficialmente que elevará la denuncia en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante autoridades de la AFA, instancia en la que expondrá su postura sobre lo sucedido en el encuentro correspondiente al torneo local.
El equipo tucumano dijo que la medida responde a una acumulación de antecedentes y no a un episodio aislado, por lo que apuntaron directamente al desempeño del juez designado.
"El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)", dijo en el comunicado.
"Qué importante Comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día Lunes próximo venidero. Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una “jugada” de un partido de fútbol. Jamás olvidar, el que más pide se …. primero. Nos vemos pronto !!!", le respondió el tesorero de la AFA Pablo Toviggino al Decano.