Gran escándalo: el árbitro mendocino que será denunciado por Atlético Tucumán tras el partido ante Instituto

El equipo tucumano dijo que la medida responde a una acumulación de antecedentes y no a un episodio aislado, por lo que apuntaron directamente al desempeño del juez designado.

El comunicado de Atlético Tucumán

"El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)", dijo en el comunicado.

La respuesta de Pablo Toviggino para Atlético Tucumán

"Qué importante Comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día Lunes próximo venidero. Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una “jugada” de un partido de fútbol. Jamás olvidar, el que más pide se …. primero. Nos vemos pronto !!!", le respondió el tesorero de la AFA Pablo Toviggino al Decano.