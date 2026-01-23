VIDEO: el penal discutido que le cobraron a Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia

La polémica se hizo presente en el estadio Bautista Gargantini a los 35 minutos del primer tiempo cuando Independiente Rivadavia le ganaba 1 a 0 a Atlético Tucumán.
Después de una gran jugada de Galván, José Florentín intentó rechazar y terminó impactando sobre la pierna de Leandro Díaz.
VAR mediante, Ferreyra sancionó la pena máxima.
¿Fue penal? ¿Estuvo bien sancionado?.