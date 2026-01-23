Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

VIDEO: el penal discutido que le cobraron a Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia

La polémica se hizo presente en el estadio Bautista Gargantini a los 35' cuando Independiente Rivadavia le ganaba 1 a 0 a Atlético Tucumán.

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Bolcato no pudo sostener el invicto en el arco de La Lepra.

Bolcato no pudo sostener el invicto en el arco de La Lepra.

Embed

La polémica se hizo presente en el estadio Bautista Gargantini a los 35 minutos del primer tiempo cuando Independiente Rivadavia le ganaba 1 a 0 a Atlético Tucumán.

Después de una gran jugada de Galván, José Florentín intentó rechazar y terminó impactando sobre la pierna de Leandro Díaz.

VAR mediante, Ferreyra sancionó la pena máxima.

¿Fue penal? ¿Estuvo bien sancionado?.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas