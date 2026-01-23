Netflix: la nominaron a 9 Premios Oscar 2026 y se convirtió en la película más impactante del universo

Con una cuidada historia de época que combina terror gótico y ciencia ficción, la película explora la obsesión, la ambición humana y el límite entre la creación y la destrucción. El sello inconfundible de Guillermo del Toro se refleja en una estética barroca impactante, donde los decorados, el vestuario y el maquillaje construyen una atmósfera oscura y poética que fue ampliamente elogiada por la crítica.

Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, Frankenstein tiene una duración de 2 horas y 32 minutos y fue definida como un verdadero lujo cinematográfico. La crítica internacional destacó su belleza visual, profundidad emocional y ambición narrativa, posicionándola como una de las obras más logradas del director.