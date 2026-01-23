Netflix: la nominaron a 9 Premios Oscar 2026 y se convirtió en la película más impactante del universo

La nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se convirtió en una de las producciones más comentadas del año tras su estreno en Netflix en noviembre de 2025 y hoy vuelve a ser noticia por sus múltiples nominaciones a los Premios Oscar 2026. La plataforma sumó así a su catálogo de series y películas una versión ambiciosa y visualmente deslumbrante del clásico de Mary Shelley.
Con una cuidada historia de época que combina terror gótico y ciencia ficción, la película explora la obsesión, la ambición humana y el límite entre la creación y la destrucción. El sello inconfundible de Guillermo del Toro se refleja en una estética barroca impactante, donde los decorados, el vestuario y el maquillaje construyen una atmósfera oscura y poética que fue ampliamente elogiada por la crítica.
Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, Frankenstein tiene una duración de 2 horas y 32 minutos y fue definida como un verdadero lujo cinematográfico. La crítica internacional destacó su belleza visual, profundidad emocional y ambición narrativa, posicionándola como una de las obras más logradas del director.
La película obtuvo 9 nominaciones a los Premios Oscar 2026, entre ellas Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor producción, Mejor sonido, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora.
Netflix: de qué trata la película Frankestein
La película Frankenstein centra su trama en un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein (Oscar Isaac), en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres.
Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.
Reparto de Frankenstein, película de Netflix
- Oscar Isaac (Dr. Victor Frankenstein)
- Jacob Elordi (criatura)
- Mia Goth (Elizabeth Harlander / Claire Frankenstein)
- Christoph Waltz (Heinrich Harlander)
- Felix Kammerer (William Frankenstein)
- David Bradley (Blind Man)
- Lars Mikkelsen (Capitan Anderson)
- Christian Convery (joven Victor)
Dónde ver la película Frankenstein, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.
- España: la película Frankenstein se puede ver en Netflix.