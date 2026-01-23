Casino Royale marcó un antes y un después en la saga de James Bond y, desde el 21 de enero de 2026, volvió a ser protagonista tras su estreno en Netflix, posicionándose entre las opciones más vistas dentro del catálogo de series y películas. Dirigida por Martin Campbell, esta entrega redefinió al mítico agente 007 con una mirada más cruda, intensa y realista.
Netflix estrenó la película de acción más intensa de los 2000 y nadie esperaba que volviera a impactar así
Llegó a Netflix el clásico que revive el debut de Daniel Craig como Bond y es una de las ofertas más intensas del catálogo de series y películas
La película, ahora disponible en Netflix, presenta el debut de Daniel Craig como James Bond, una elección que revolucionó a la crítica y al público. Su interpretación fue elogiada por mostrar a un Bond más humano, físico y vulnerable, capaz de combinar acción extrema con profundidad emocional.
La historia sigue la primera misión importante del agente, que lo lleva a enfrentarse a un peligroso banquero del terrorismo internacional en una partida de póker de alto riesgo. Ganadora del BAFTA a Mejor Sonido y del Premio Saturn a Mejor película de acción y aventuras, Casino Royale fue celebrada como una de las mejores entregas de la franquicia.
Netflix: de qué trata la película Casino Royale
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Casino Royale versa: “Poco después de obtener su licencia para matar, el agente James Bond se prepara para derrotar a un despiadado financista del terrorismo global… en la mesa de póker”.
La primera misión del agente británico James Bond como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre, banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póker en el Casino Royale.
Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd, la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.
Netflix: tráiler de la película Casino Royale
Reparto de Casino Royale, película de Netflix
- Daniel Craig (James Bond)
- Judi Dench (M)
- Eva Green (Vesper Lynd)
- Jeffrey Wright (Felix Leiter)
- Mads Mikkelsen (Le Chiffre)
- Giancarlo Giannini (Mathis)
Dónde ver la película Casino Royale, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Casino Royale se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Casino Royale se puede ver en Netflix.
- España: la película Casino Royale se puede ver en Prime Video y Apple TV.