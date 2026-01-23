Netflix estrenó la película de acción más intensa de los 2000 y nadie esperaba que volviera a impactar así

Netflix: de qué trata la película Casino Royale

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Casino Royale versa: “Poco después de obtener su licencia para matar, el agente James Bond se prepara para derrotar a un despiadado financista del terrorismo global… en la mesa de póker”.

La primera misión del agente británico James Bond como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre, banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póker en el Casino Royale.

Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd, la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.

Netflix: tráiler de la película Casino Royale

Embed - 007 Casino Royale (2006) | Tráiler en Español UHD (4K)

Reparto de Casino Royale, película de Netflix

Daniel Craig (James Bond)

Judi Dench (M)

Eva Green (Vesper Lynd)

Jeffrey Wright (Felix Leiter)

Mads Mikkelsen (Le Chiffre)

Giancarlo Giannini (Mathis)

Dónde ver la película Casino Royale, según la zona geográfica