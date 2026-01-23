En 1999, mientras se hablaba de un posible fin del mundo, Hollywood estrenaba una película que cambiaría toda la historia del cine y que se convertiría en una de las mayores influencias de estas últimas décadas: Matrix. Y se puede ver en Netflix.
Está en Netflix y es la película más influyente de las últimas décadas
Netflix tiene una de las mejores películas de las últimas décadas y es una de las más influyentes de la historia
Matrix fue una forma de romper con lo que se venía haciendo. Fueron nuevos tipos de efectos y una historia atrapante, en la que se les decía a todas las personas que el mundo en el que viven no existe realmente.
Fue tal la fuerza de la historia de esta película, que está en Netflix en la actualidad, que la teoría se popularizó y hay personas que le atribuyen un carácter verdadero.
El impacto de Matrix, la película de Netflix
Matrix fue un impacto para los espectadores, para el cine y para sus actores, también para aquellos que rechazaron formar parte del proyecto, como Will Smith, que iba a ser el protagonista, pero rechazó formar parte de la película.
En la taquilla, la película fue también un éxito, lo que llevó a que se creara una saga que, si bien, tuvo mucho éxito, nunca pudo igualar a esta primera película y a todo lo que significó.
De qué se trata Matrix, la película de Netflix
Matrix cuenta la historia de Thomas Anderson que lleva una doble vida: por el día es programador en una importante empresa de software, y por la noche un hacker informático llamado Neo. Su vida no volverá a ser igual cuando unos misteriosos personajes le inviten a descubrir la respuesta a la pregunta que no le deja dormir: ¿qué es Matrix?
Pero más allá de la historia, el reparto de actores es sumamente interesante por el talento de cada uno. Es el siguiente:
- Keanu Reeves como Neo (Thomas A. Anderson)
- Laurence Fishburne como Morpheus
- Carrie-Anne Moss como Trinity
- Hugo Weaving como El Agente Smith
- Joe Pantoliano como Cypher
- Marcus Chong como Tank