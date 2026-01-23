Está en Netflix y es la película más influyente de las últimas décadas

netflix, matrix

El impacto de Matrix, la película de Netflix

Matrix fue un impacto para los espectadores, para el cine y para sus actores, también para aquellos que rechazaron formar parte del proyecto, como Will Smith, que iba a ser el protagonista, pero rechazó formar parte de la película.

En la taquilla, la película fue también un éxito, lo que llevó a que se creara una saga que, si bien, tuvo mucho éxito, nunca pudo igualar a esta primera película y a todo lo que significó.

De qué se trata Matrix, la película de Netflix

Matrix cuenta la historia de Thomas Anderson que lleva una doble vida: por el día es programador en una importante empresa de software, y por la noche un hacker informático llamado Neo. Su vida no volverá a ser igual cuando unos misteriosos personajes le inviten a descubrir la respuesta a la pregunta que no le deja dormir: ¿qué es Matrix?

Embed - Matrix (The Matrix) |1999| - Trailer subtitulado en espanol

Pero más allá de la historia, el reparto de actores es sumamente interesante por el talento de cada uno. Es el siguiente: