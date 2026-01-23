Netflix: la película más exitosa de los últimos tiempos para ver el fin de semana

Rescate imposible, que está respaldada por la crítica y sus reseñas, llegó a la plataforma de Netflix el viernes 20 de junio de 2025, con una duración de 1 hora y 50 minutos.

Netflix: de qué trata la película Rescate imposible

La película gira en torno a Reaper Grimm (Russell Crowe), un agente muy capacitado para manejar un dron en la fuerza aérea y se encuentra al frente de una misión de rescate en Filipinas. Luego de una operación fallida de las fuerzas especiales, entre los que se está Playboy Kinney (Liam Hemsworth), un soldado que no tiene mucha experiencia junto a otros compañeros, el futuro inmediato dependerá de la habilidad de un piloto de dron para poder sobrevivir en un territorio hostil.

Reparto de Rescate imposible, película de Netflix

Liam Hemsworth (JJ “Playboy” Kinney)

Russell Crowe (Eddie “Reaper” Grimm)

Luke Hemsworth (Abel)

Ricky Whittle (Bishop)

Milo Ventimiglia (John ”Sugar” Sweet)

Chika Ikogwe (Nia Branson)

Daniel MacPherson (Duz Packett)

Trailer de Rescate imposible, película de Netflix

Embed - Rescate Imposible (Land of Bad) - 2024 | Tráiler Español DOBLADO | Liam Hemsworth, Russell Crowe.

Dónde ver la serie Rescate imposible según la zona geográfica