Pasó el 2025 y la plataforma de Netflix dejó excelentes estrenos para ver, sobre todo este fin de semana. Estamos hablando de la película Rescate imposible, una genialidad que sigue estando en boca de todos. Muy valorada dentro de todas las series y películas, esta producción estadounidense de 2024 es el plan ideal para entretenerse.
Netflix: la película más exitosa de los últimos tiempos para ver el fin de semana
Los que vieron esta película de Netflix, no dudan en que se trata de una joya imperdible, de lo más entretenida
Los suscriptores que prefieren las películas de acción y suspenso, no deberían dejar pasar la chance de adentrarse en una historia bélica, la que tiene muchísima adrenalina y una alta dosis de tensión permanente.
Con una historia firme y contundente que llega emocionar, la película que está escrita y dirigida por William Eubank, cuenta con un reparto de lujo, liderado por Liam Hemsworth y Russell Crowe.
Rescate imposible, que está respaldada por la crítica y sus reseñas, llegó a la plataforma de Netflix el viernes 20 de junio de 2025, con una duración de 1 hora y 50 minutos.
Netflix: de qué trata la película Rescate imposible
La película gira en torno a Reaper Grimm (Russell Crowe), un agente muy capacitado para manejar un dron en la fuerza aérea y se encuentra al frente de una misión de rescate en Filipinas. Luego de una operación fallida de las fuerzas especiales, entre los que se está Playboy Kinney (Liam Hemsworth), un soldado que no tiene mucha experiencia junto a otros compañeros, el futuro inmediato dependerá de la habilidad de un piloto de dron para poder sobrevivir en un territorio hostil.
Reparto de Rescate imposible, película de Netflix
- Liam Hemsworth (JJ “Playboy” Kinney)
- Russell Crowe (Eddie “Reaper” Grimm)
- Luke Hemsworth (Abel)
- Ricky Whittle (Bishop)
- Milo Ventimiglia (John ”Sugar” Sweet)
- Chika Ikogwe (Nia Branson)
- Daniel MacPherson (Duz Packett)
Trailer de Rescate imposible, película de Netflix
Dónde ver la serie Rescate imposible según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Rescate imposible se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Rescate imposible se puede ver en Netflix.
- España: la película Rescate imposible se puede ver en Netflix.