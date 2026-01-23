Estuvieron décadas juntando polvo en un museo: al abrir las cajas, la historia cambió para siempre

En el museo, llevaron a los investigadores a revisar varias cajas llenas de polvo y, cuando las abrieron, los arqueólogos no podían disimular su sorpresa. De esas cajas aparecieron piezas alargadas, talladas con formas cónicas y muy elaboradas. No eran simples lanzas, eran partes de arpones compuestos. Y tan solo ese detalle ya comenzaba a cambiar toda la historia conocida.

Estos arpones terminaron siendo algunas de las herramientas más antiguas para la caza de ballenas, lo que significa que los pueblos constructores de sambaquis en el estado de Santa Catarina ya eran especialistas en la caza de ballenas hace 5.000 años.

Este dato no es poco relevante, ya que hasta el momento se ha creído que la caza de ballenas comenzó hace 4.000 años en pueblos del Ártico y en el norte del Pacífico. El descubrimiento en el museo de Brasil, no solo confirma que esta práctica comenzó antes, sino que hubo pueblos que poseían capacidades tecnológicas y simbólicas mucho más avanzadas de lo que se creía.

arpones de caza de ballenas

De qué estaban hechos los arpones encontrados en cajas en un museo

Pero la sorpresa no se terminó con el hallazgo de los arpones, sino que creció cuando se comprobó que los arpones se encontraban hechos con huegos de ballena franca austral y de ballena jorobada, dos especies que siguen apareciendo en las costas de Brasil en épocas de migraciones,

Según los estudios de datación por carbono, estos arpones fueron hechos entre los años 4.710 y 4.910, lo que hace de estos elementos los más antiguos del mundo y los responsables de haber reescrito la parte de la historia de la humanidad relacionada a la caza de ballenas.