El Gobierno logró un financiamiento de 75 millones de dólares para obras de ASYAM en la provincia

AYSAM planta potabilizadora.jpg El préstamo internacional es para obras de mejoras del servicio de agua potable que brinda AYSAM. Foto: Gobierno de Mendoza

Para mejorar la producción y dstribución de agua potable

Este nuevo financiamiento internacional, permitirá avanzar en obras estratégicas destinadas a ampliar redes, optimizar plantas de tratamiento y mejorar la distribución con impacto directo en miles de hogares mendocinos.

Se incluyen fondos que serán destinados al fortalecimiento institucional de AYSAM.

El programa tiene como objetivos:

Aumentar la capacidad de gestión

Diseñar un plan piloto para reducir el Agua No Contabilizada (ANC)

Implementar cursos y capacitaciones técnicas externas e internas

Elaborar un plan de género y diversidad como también gastos operativos.

El Fonplata es una organización que procura atender los principales desafíos del sistema, combinando inversiones en infraestructura con acciones de fortalecimiento institucional, seguimiento técnico, monitoreo físico-financiero y cumplimiento normativo.

El detalle de las obras en ejecución que lleva adelante AYSAM es elque se detalla a continuación.

establecimiento potabilizador alto godoy Establecimiento potabilizador Alto Godoy. Foto: AYSAM

Ampliación del establecimiento potabilizador Alto Godoy

Con un monto de inversión que asciende los U$S40.394.598,31 y 16,98 % de avance, se están ejecutando los trabajos de construcción de un nuevo establecimiento potabilizador en Alto Godoy con capacidad de producción de 1.500 l/s.

Esta obra, que tiene un plazo de ejecución de 1.110 días , consiste en la construcción de una nueva planta potabilizadora que servirá para reemplazar y ampliar el actual sistema de producción de agua potable, desde el cual se prevé abastecer la demanda actual y futura de los departamentos del Área Metropolitana.

Beneficiará en forma directa a 90.000 habitantes y, de manera indirecta, a 850.000 vecinos. Además, garantiza un servicio de producción capaz de satisfacer las necesidades actuales y futuras de los mendocinos por un período de diseño de más de 30 años.

Sistema de producción y provisión de agua potable Piedemonte Norte

Con un monto de inversión de U$S9.743.825,17, Aguas Mendocinas trabaja en la ejecución de una obra fundamental que beneficiará a 25.000 habitantes en forma directa y a más de 42.000 en forma indirecta.

La obra tiene un plazo de ejecución de 1.185 días y un avance de 8,31%.

Consiste en la ejecución de 8 km de acueductos cuyo diámetro varía entre 350 y 700 mm, 11 km de redes primarias, 4 nuevos reservorios con una capacidad de 6.550 m3 y 3 estaciones de bombeo, con capacidad para atender tanto el crecimiento urbano reciente como zonas históricamente relegadas.

Se estima que esta obra consolidará un esquema de abastecimiento más equitativo y resiliente para Las Heras y Ciudad.

establecimiento potabilizador balloffet Establecimiento potabilizador Balloffet en San Rafael. Foto: AYSAM

San Rafael: ampliación planta potabilizadora Balloffet

Con una inversión de U$S20.434.626,62, la nueva planta es una obra estratégica para el sur mendocino.

Actualmente presenta 16,5% de avance y busca resolver el déficit en la producción de agua potable que se ha visto agravado por el crecimiento demográfico de San Rafael y la antigüedad de su infraestructura actual.

Consiste en la construcción de un nuevo establecimiento potabilizador y un moderno sistema de conducción de agua cruda, que incluye una nueva toma en el río Diamante. La obra está diseñada para aumentar la capacidad de producción en 800 l/s, llevando el caudal total a 1.100 l/s.

Con un plazo de ejecución de 1.141 días, la obra beneficiará a más de 140.000 habitantes al final de su período de diseño.