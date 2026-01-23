Estudio enorme destruye un mito que une al paracetamol con el autismo

Los datos abarcaron a más de un millón de niños en total. Se evaluaron específicamente a más de 260.000 menores para detectar autismo, a 330.000 para TDAH y a otros 400.000 para discapacidad intelectual. Los resultados demostraron de manera consistente que no existe un vínculo real entre el medicamento y estas condiciones cuando se ajustan correctamente los factores hereditarios y ambientales.

Por qué las investigaciones previas generaron confusión

La alarma social surgió en 2025 tras titulares que sugerían una conexión peligrosa, lo que llevó a muchas personas a evitar tratamientos necesarios. Gran parte de esa evidencia anterior dependía de la memoria de los padres o de registros médicos con poco detalle, sin considerar que la propia enfermedad de la madre (como la fiebre o el dolor crónico) podía ser la causa de los problemas, y no la medicina utilizada para tratarla.

El estudio destruyó el mito sobre el paracetamol y el autismo.

La profesora Asma Khalil, autora principal de la investigación, explicó que los vínculos reportados anteriormente se explicaban mejor por la predisposición genética o problemas de salud maternos subyacentes. El paracetamol no mostró un efecto directo sobre el neurodesarrollo. Por el contrario, dejar una fiebre alta o un dolor intenso sin tratamiento durante el embarazo sí conlleva riesgos documentados, como partos prematuros y anomalías congénitas.

La comunidad científica respalda ahora con mayor firmeza la seguridad de este medicamento como primera opción para el manejo del dolor y la fiebre. La evidencia actual permite a las futuras madres cuidar de su salud con la tranquilidad de que las decisiones médicas avaladas por profesionales no ponen en peligro el futuro de sus hijos.