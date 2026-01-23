Estudio enorme destruye un mito que une al paracetamol con el autismo

La etapa de gestación transforma cada pequeña decisión cotidiana en un análisis de riesgos, desde la alimentación hasta los hábitos de sueño. El uso de medicamentos genera una inquietud particular, y muchas personas dudan antes de tratar un dolor de cabeza o una fiebre por temor a afectar al bebé. En este contexto de incertidumbre, un nuevo estudio masivo aportó la claridad necesaria para disipar temores infundados sobre el uso de analgésicos habituales.
Investigadores de la City St. George’s, Universidad de Londres, lideraron esta revisión sistemática y metaanálisis, examinando datos de 43 investigaciones de alta calidad realizadas en diferentes sistemas de salud. El objetivo principal se centró en responder si la exposición al paracetamol durante el embarazo incrementaba el riesgo de condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la discapacidad intelectual o el autismo.
Detalles del estudio y el método comparativo
Para garantizar la precisión de los resultados, el equipo científico utilizó una metodología rigurosa que descartó evidencias débiles. Un aspecto fundamental del trabajo fue el análisis comparativo entre hermanos. Los investigadores observaron a niños nacidos de la misma madre, donde uno estuvo expuesto al fármaco durante la gestación y el otro no. Este diseño permitió aislar variables cruciales como la genética compartida y el entorno familiar a largo plazo, factores que influyen decisivamente en el desarrollo infantil.
Los datos abarcaron a más de un millón de niños en total. Se evaluaron específicamente a más de 260.000 menores para detectar autismo, a 330.000 para TDAH y a otros 400.000 para discapacidad intelectual. Los resultados demostraron de manera consistente que no existe un vínculo real entre el medicamento y estas condiciones cuando se ajustan correctamente los factores hereditarios y ambientales.
Por qué las investigaciones previas generaron confusión
La alarma social surgió en 2025 tras titulares que sugerían una conexión peligrosa, lo que llevó a muchas personas a evitar tratamientos necesarios. Gran parte de esa evidencia anterior dependía de la memoria de los padres o de registros médicos con poco detalle, sin considerar que la propia enfermedad de la madre (como la fiebre o el dolor crónico) podía ser la causa de los problemas, y no la medicina utilizada para tratarla.
La profesora Asma Khalil, autora principal de la investigación, explicó que los vínculos reportados anteriormente se explicaban mejor por la predisposición genética o problemas de salud maternos subyacentes. El paracetamol no mostró un efecto directo sobre el neurodesarrollo. Por el contrario, dejar una fiebre alta o un dolor intenso sin tratamiento durante el embarazo sí conlleva riesgos documentados, como partos prematuros y anomalías congénitas.
La comunidad científica respalda ahora con mayor firmeza la seguridad de este medicamento como primera opción para el manejo del dolor y la fiebre. La evidencia actual permite a las futuras madres cuidar de su salud con la tranquilidad de que las decisiones médicas avaladas por profesionales no ponen en peligro el futuro de sus hijos.