Este fenómeno se explica porque la delgadez extrema en la vejez suele ser señal de desnutrición o debilidad. En este contexto, la carne aporta proteínas y calorías esenciales para mantener la estructura muscular y ósea. Para una persona de 90 años con bajo peso, el riesgo inmediato no es el exceso de calorías, sino la falta de "combustible" para recuperarse de enfermedades o estrés físico. Por ello, la investigación sugiere que la adecuación nutricional debe priorizarse sobre la ideología dietética en este grupo etario.

Equilibrio en la alimentación para la longevidad

señor mayor El estudio podría haber descubierto el secreto para pasar los 100 años.

Los resultados no implicaron que se deban abandonar los vegetales. De hecho, los datos mostraron que la longevidad también fue mayor en aquellos que consumían verduras diariamente. El patrón de los centenarios exitosos pareció basarse en evitar la desnutrición y mantener una dieta variada. La clave residió en la ingesta suficiente de nutrientes, donde tanto los vegetales como la proteína animal cumplieron roles complementarios para sostener la salud del organismo.

Aunque el análisis se centró en la población china y los hábitos dietéticos pueden variar en otras regiones, los mecanismos biológicos del envejecimiento son universales. Para los adultos mayores, especialmente aquellos que luchan por mantener su peso, la restricción de alimentos puede ser más peligrosa que beneficiosa. La conclusión principal apuntó a que la supervivencia extrema depende menos de prohibiciones y más de mantener un cuerpo nutrido y resistente.