Científicos revelan el secreto para dormir mejor, y es más fácil de lo que se cree

Aquí es donde la alimentación juega un papel fundamental en la ecuación biológica. El Faecalibacterium se encarga de producir butirato, un ácido graso de cadena corta que surge cuando las bacterias fermentan la fibra dietética. Esta sustancia ayuda a alimentar las células del colon y se asocia generalmente con una menor inflamación corporal, lo que sugiere un posible camino para mejorar la salud nocturna.

La cautela necesaria ante los resultados

Dormir.jpg Los científicos están casi seguros de que la dieta es un factor clave a la hora de dormir bien.

A pesar de lo prometedor del hallazgo, expertos externos como Katherine Maki, de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., pidieron prudencia. Si bien los resultados coinciden con investigaciones previas, todavía no existe una prueba definitiva de causalidad. Los datos podrían reflejar que el insomnio altera el apetito y las elecciones de comida, en lugar de que la dieta sea la causa directa de los problemas para dormir.

Mientras la investigación avanza, los especialistas recordaron que existen factores dietéticos ya comprobados que interfieren con el descanso. El consumo de alcohol y cafeína cerca de la hora de acostarse fragmenta el sueño y reduce su calidad. Por ahora, aunque aumentar la ingesta de fibra resulta beneficioso para la salud general, se requiere más evidencia para recetarla específicamente como un tratamiento para el insomnio.