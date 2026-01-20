Los problemas de sueño suelen atribuirse al estrés, al uso excesivo de pantallas o a un entorno ruidoso. Sin embargo, un grupo de científicos sugiere que una influencia clave podría trabajar silenciosamente desde el sistema digestivo. Una revisión reciente indica que las personas con insomnio y otros trastornos del descanso comparten un patrón de microbioma similar, caracterizado por la escasez de bacterias "útiles".
Científicos revelan el secreto para dormir mejor, y es más fácil de lo que se cree
Científicos hallaron una conexión entre las bacterias intestinales y el descanso. La fibra en la dieta podría ser clave para combatir el insomnio
Zhe Wang, investigador de la Primera Universidad Médica de Shandong en China, lideró este trabajo junto a su equipo. Los expertos recopilaron resultados de 53 estudios anteriores sobre ciencia médica que compararon la microbiota intestinal de personas con alteraciones del sueño frente a aquellas que descansaban sin dificultades. El objetivo consistió en identificar patrones biológicos constantes en diferentes poblaciones.
Qué observaron los científicos en el intestino
El análisis mostró una señal recurrente a través de los datos examinados. Los individuos con condiciones de sueño tendieron a presentar una menor "diversidad alfa", lo que significa que sus intestinos albergaban menos especies bacterianas en general. En particular, bacterias como Faecalibacterium, conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, aparecieron en menor cantidad en pacientes con apnea obstructiva y trastornos del comportamiento del sueño REM.
Aquí es donde la alimentación juega un papel fundamental en la ecuación biológica. El Faecalibacterium se encarga de producir butirato, un ácido graso de cadena corta que surge cuando las bacterias fermentan la fibra dietética. Esta sustancia ayuda a alimentar las células del colon y se asocia generalmente con una menor inflamación corporal, lo que sugiere un posible camino para mejorar la salud nocturna.
La cautela necesaria ante los resultados
A pesar de lo prometedor del hallazgo, expertos externos como Katherine Maki, de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., pidieron prudencia. Si bien los resultados coinciden con investigaciones previas, todavía no existe una prueba definitiva de causalidad. Los datos podrían reflejar que el insomnio altera el apetito y las elecciones de comida, en lugar de que la dieta sea la causa directa de los problemas para dormir.
Mientras la investigación avanza, los especialistas recordaron que existen factores dietéticos ya comprobados que interfieren con el descanso. El consumo de alcohol y cafeína cerca de la hora de acostarse fragmenta el sueño y reduce su calidad. Por ahora, aunque aumentar la ingesta de fibra resulta beneficioso para la salud general, se requiere más evidencia para recetarla específicamente como un tratamiento para el insomnio.