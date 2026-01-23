La serie de Netflix que llegó en el 2025 y es de las más impactantes

La historia es sumamente corta e intensa, y es que la serie se compone de apenas 4 capítulos en total, y con ello destronó grandes títulos del catálogo de Netflix, alcanzando más de 141 millones de reproducciones. Algo que sorprendió mucho, es que este drama criminal llegó a obtener el puntaje perfecto en muchos sitios especializados, considerándola básicamente una verdadera joya.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y desde entonces es la miniserie más vista de la historia de la plataforma.

Embed - Adolescencia | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Adolescencia

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que pasó a la historia, Adolescencia centra su historia en: "Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad".

Esta serie logró convertirse en una de las historias de Netflix más elegidas de todo el 2025.

adolescencia 3

Reparto de Adolescencia, la serie de Netflix

Stephen Graham

Ashley Walters

Erin Doherty

Owen Cooper

Christine Tremarco

Faye Marsay

Amélie Pease

Dónde ver la serie Adolescencia, según la zona geográfica