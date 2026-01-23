Netflix cuenta con un catálogo de series y películas con una enorme cantidad y variedad de opciones. 4 capítulos han bastado para que la serie se convirtiera en una de las ofertas más vistas del 2025, de la mano de una historia que es una combinación perfecta entre el género policial, misterio y suspenso, con un detalle muy particular en el modo de grabación: Adolescencia.
La serie de Netflix que llegó en el 2025 y es de las más impactantes
En su corta estadía dentro de Netflix, la serie logró obtener resultados exorbitantes, llegando a ser la más vista del mundo con 4 capítulos
Las series y películas de producción británica, vienen destacándose dentro de Netflix de la mano de historias que se han convertido en relatos especializados en géneros como el policial y de suspenso. La serie no solo trajo una de las historias más impactantes de los últimos años en la plataforma, sino que además se volvió una de las más innovadoras, principalmente por la manera en la que fue grabada.
Esta serie fue confundida por muchos por creer que estaba basada en hechos reales, pero la realidad es que desde la producción tomaron distintos casos para inspirarse y realizar este relato impactante. Los aplausos de los suscriptores de Netflix no solo fueron destinados a la historia, sino también al tremendo despliegue actoral de los protagonistas, que por momentos, "salieron del guion" e improvisaron.
La historia es sumamente corta e intensa, y es que la serie se compone de apenas 4 capítulos en total, y con ello destronó grandes títulos del catálogo de Netflix, alcanzando más de 141 millones de reproducciones. Algo que sorprendió mucho, es que este drama criminal llegó a obtener el puntaje perfecto en muchos sitios especializados, considerándola básicamente una verdadera joya.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y desde entonces es la miniserie más vista de la historia de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Adolescencia
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que pasó a la historia, Adolescencia centra su historia en: "Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad".
Esta serie logró convertirse en una de las historias de Netflix más elegidas de todo el 2025.
Reparto de Adolescencia, la serie de Netflix
- Stephen Graham
- Ashley Walters
- Erin Doherty
- Owen Cooper
- Christine Tremarco
- Faye Marsay
- Amélie Pease
Dónde ver la serie Adolescencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.
- España: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.