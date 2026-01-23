Huracán Las Heras renovó su plantel con varios refuerzos para afrontar el Torneo Federal A 2026

Huracán Las Heras tiene a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador de cara al Torneo Federal A 2026 y ha renovado el plantel con varias incorporaciones.
Huracán Las Heras tiene a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador de cara al Torneo Federal A 2026 y ha renovado el plantel con varias incorporaciones.
En las redes sociales, el Globo le ha dado la bienvenida a 8 futbolistas y la dirigencia está trabajando para conformar un equipo competitivo con el claro objetivo de ser protagonistas.
El cuerpo técnico de Sergio Arias está conformado por Martín Puppato como ayudante de campo; Pablo Dorado, preparador físico y Matías Módica, entrenador de arqueros.
El Toti Arias dirigió a Gimnasia y Esgrima y San Martín (ambos de Mendoza), San Martín de Formosa, Douglas Haig, Estudiantes de San Luis y Ferro de General Pico, entre otros equipos. Además, ya estuvo en el club observando a los jugadores del equipo de la Liga Mendocina que ya comenzaron la pretemporada.
El próximo lunes 2 de febrero comenzará la pretemporada del Globo y la intención de la dirigencia y del cuerpo técnico es armar un equipo competitivo para pelear por el ascenso a la Primera Nacional.