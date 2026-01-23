Huracán Las Heras renovó su plantel con varios refuerzos para afrontar el Torneo Federal A 2026

En las redes sociales, el Globo le ha dado la bienvenida a 8 futbolistas y la dirigencia está trabajando para conformar un equipo competitivo con el claro objetivo de ser protagonistas.

huracan. El toti Arias junto a Aldo Bolado y Alejandro De La Riba. Foto: Prensa Huracán Las Heras

Los refuerzos de Huracán Las Heras

Franco Agüero : arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre y que ya jugó en Huracán Las Heras.

: arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre y que ya jugó en Huracán Las Heras. Nicolás Genes : volante ofensivo de 23 años, viene de jugar en Central Norte de Salta.

: volante ofensivo de 23 años, viene de jugar en Central Norte de Salta. Albano Alessandrini: volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia.

volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia. Aldo Araujo : delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años y un importante recorrido.

: delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años y un importante recorrido. Anderson Salazar : delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia.

: delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia. Alejandro Toledo delantero de 35 años, su último club fue el CADU.

delantero de 35 años, su último club fue el CADU. Facundo Romero: volante proveniente de Central Norte de 24 años.

volante proveniente de Central Norte de 24 años. Nicolás Sandoval: volante que extendió su vínculo.

El cuerpo técnico del Toti Arias y la pretemporada

El cuerpo técnico de Sergio Arias está conformado por Martín Puppato como ayudante de campo; Pablo Dorado, preparador físico y Matías Módica, entrenador de arqueros.