Federal A

Huracán Las Heras renovó su plantel con varios refuerzos para afrontar el Torneo Federal A 2026

Huracán Las Heras se prepara para el próximo Torneo Federal A 2026. El equipo de Sergio Toti Arias anunció la llegada de varios futbolistas.

Omar Romero
Martín Puppato, Sergio Arias (DT), Pablo Dorado (PF) y Matías Módica, entrenador de arqueros.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras tiene a Sergio Toti Arias como nuevo entrenador de cara al Torneo Federal A 2026 y ha renovado el plantel con varias incorporaciones.

En las redes sociales, el Globo le ha dado la bienvenida a 8 futbolistas y la dirigencia está trabajando para conformar un equipo competitivo con el claro objetivo de ser protagonistas.

El toti Arias junto a Aldo Bolado y Alejandro De La Riba.

Los refuerzos de Huracán Las Heras

  • Franco Agüero: arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre y que ya jugó en Huracán Las Heras.
  • Nicolás Genes: volante ofensivo de 23 años, viene de jugar en Central Norte de Salta.
  • Albano Alessandrini: volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia.
  • Aldo Araujo: delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años y un importante recorrido.
  • Anderson Salazar: delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia.
  • Alejandro Toledo delantero de 35 años, su último club fue el CADU.
  • Facundo Romero: volante proveniente de Central Norte de 24 años.
  • Nicolás Sandoval: volante que extendió su vínculo.

El cuerpo técnico del Toti Arias y la pretemporada

El cuerpo técnico de Sergio Arias está conformado por Martín Puppato como ayudante de campo; Pablo Dorado, preparador físico y Matías Módica, entrenador de arqueros.

El Toti Arias dirigió a Gimnasia y Esgrima y San Martín (ambos de Mendoza), San Martín de Formosa, Douglas Haig, Estudiantes de San Luis y Ferro de General Pico, entre otros equipos. Además, ya estuvo en el club observando a los jugadores del equipo de la Liga Mendocina que ya comenzaron la pretemporada.

El próximo lunes 2 de febrero comenzará la pretemporada del Globo y la intención de la dirigencia y del cuerpo técnico es armar un equipo competitivo para pelear por el ascenso a la Primera Nacional.

