Buenas noticias para Toedtli: Godoy Cruz confirmó un nuevo refuerzo para la Primera Nacional 2026

Godoy Cruz confirmó en sus redes sociales el arribo de otro refuerzo para el plantel que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional en la que el Tomba debutará de local el próximo viernes 13 de febrero ante Ciudad de Bolívar.
"Bienvenido William. William Riquelme es nuevo jugador de Godoy Cruz. El delantero de 23 años llega proveniente de Guaireña Fútbol Club de Paraguay ¡Éxitos junto al Expreso!", indicó la publicación del Tomba en referencia al paraguayo quien hace unos días que ya estaba entrenando con el plantel.
Riquelme, tiene 23 años, mide 1,79m. y posee un extraordinario registro de 18 goles y 12 asistencias en la segunda división del fútbol paraguayo.
El entrenador Mariano Toedtli suma una variante más en el ataque y Godoy cruz continúa en la formación de un plantel competitivo para buscar el ascenso.
En los próximos días algunos jugadores podrían irse de Godoy Cruz y los dos casos más concretos son los de Gonzalo Abrego a San Lorenzo y Federico Rasmussen a Colón de Santa Fe.
El plantel del Tomba es muy numeroso y la idea de los dirigentes es reducirlo para bajar los costos.
Godoy Cruz continúa con su trabajo de pretemporada de cara al inicio del torneo de la Primera Nacional y este sábado jugará un nuevo amistoso ante San Martín de San Juan en el predio de Coquimbito.
Será desde las 9 y a puertas cerradas.