Buenas noticias para Toedtli: Godoy Cruz confirmó un nuevo refuerzo para la Primera Nacional 2026

El entrenador Mariano Toedtli suma una variante más en el ataque y Godoy cruz continúa en la formación de un plantel competitivo para buscar el ascenso.

Algunos jugadores se irían de Godoy Cruz

En los próximos días algunos jugadores podrían irse de Godoy Cruz y los dos casos más concretos son los de Gonzalo Abrego a San Lorenzo y Federico Rasmussen a Colón de Santa Fe.

El plantel del Tomba es muy numeroso y la idea de los dirigentes es reducirlo para bajar los costos.

Los refuerzos que llegaron a Godoy Cruz

Camilo Alessandria (defensor)

Francisco Gerometta (defensor)

Esteban Burgos (defensor)

Federico Milo (defensor)

Brian Orosco (volante)

Wiliam Riquelme (delantero)

Los que volvieron

Roberto Ramírez (arquero)

Nahuel Brunet (defensor)

Juan Andrada (volante)

Martín Pino (delantero)

Godoy Cruz se mide con San Martín de San Juan

Godoy Cruz continúa con su trabajo de pretemporada de cara al inicio del torneo de la Primera Nacional y este sábado jugará un nuevo amistoso ante San Martín de San Juan en el predio de Coquimbito.

Será desde las 9 y a puertas cerradas.