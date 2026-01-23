Ni Boca, ni River, ni Cruz Azul: Miguel Borja fue presentado en su nuevo equipo

El delantero había publicado previamente un mensaje de despedida del equipo mexicano en el que agradecía "el respaldo y la total transparencia del Cruz Azul, su presidente y todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada".

"Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjero se extendió más de lo esperado lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", indicó el ex River que coqueteó con Boca en el arranque del mercado de pases.