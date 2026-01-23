Ni Boca, ni River, ni Cruz Azul: Miguel Borja fue presentado en su nuevo equipo

Tras haberse caído de manera inesperada su incorporación al Cruz Azul, Miguel Borja fue sorpresivamente presentado en su nuevo club: Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.
El delantero había publicado previamente un mensaje de despedida del equipo mexicano en el que agradecía "el respaldo y la total transparencia del Cruz Azul, su presidente y todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada".
"Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjero se extendió más de lo esperado lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", indicó el ex River que coqueteó con Boca en el arranque del mercado de pases.
Pese a que se fue sin haber jugado, el Colibrí resaltó "el gran trato y la confianza brindada" y le deseó "lo mejor La Máquina".
Un par de horas después las redes sociales del Al Wasl de Emiratos Árabes, donde alguna vez dirigió Diego Maradona, le dieron la bienvenida al goleador colombiano.
El equipo con sede en Dubai está cuarto en la Pro League de Emiratos Árabes con 25 puntos en 13 fechas, a 7 del puntero que es el Shabab Al Ahli.