Inter Miami, con Lionel Messi, inicia el Champions Tour de pretemporada: fechas, horarios y rivales

Inter Miami, con Lionel Messi como capitán y figura, iniciará este sábado 24 de enero en Lima el Champions Tour, su gira de pretemporada por Latinoamérica, primera después de su consagración como campeón de la MLS.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano tendrá su primer compromiso en Perú ante Alianza Lima en lo que se ha denominado La Noche Blanquiazul 2026 y el encuentro comenzará a las 22.30 hora argentina, en el Estadio Alejandro Villanueva y sin TV para Argentina.
Messi inició oficialmente la pretemporada el domingo 18 y aunque hay mucha confianza en que estará en el Mundial con la Selección argentina, él mismo ha puesto en duda su presencia y supeditado la decisión a las sensaciones y el rendimiento que tenga en la pretemporada.
Además de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, el Inter Miami tiene en su plantel a Tadeo Allende, quien arregló su continuidad, Gonzalo Luján, Mateo Silvetti, Baltasar Rodríguez, Facundo Mura, David Ayala y al arquero Rocco Ríos Novo quien estaba a préstamo de Lanús y el club hizo el uso de la opción de compra para luego firmarle un contrato hasta 2029.
En ese sentido el club anunció la desvinculación de Marcelo Weigandt, la cesión a préstamo por un año de Tomás Avilés al Montreal FC y es un hecho que Oscar Ustari no continuará.