Inter Miami, con Lionel Messi, inicia el Champions Tour de pretemporada: fechas, horarios y rivales

El conjunto dirigido por Javier Mascherano tendrá su primer compromiso en Perú ante Alianza Lima en lo que se ha denominado La Noche Blanquiazul 2026 y el encuentro comenzará a las 22.30 hora argentina, en el Estadio Alejandro Villanueva y sin TV para Argentina.

Messi inició oficialmente la pretemporada el domingo 18 y aunque hay mucha confianza en que estará en el Mundial con la Selección argentina, él mismo ha puesto en duda su presencia y supeditado la decisión a las sensaciones y el rendimiento que tenga en la pretemporada.