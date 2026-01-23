Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Alpine presentó el auto que Franco Colapinto usará en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Alpine dio a conocer su monoplaza 2026 en un evento exclusivo junto a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore

Carolina Quiroga
Franco Colapinto ya tiene su auto listo para competir con Alpine en la Fórmula 1 2026.

La espera terminó para Franco Colapinto. Alpine presentó el auto que utilizará en la temporada 2026 en la Fórmula 1. En el mar Balear, a bordo de un crucero, la escudería francesa orquestó un lujoso evento para dar a conocer oficialmente su monoplaza A526 con la que competirá en los Grandes Premios esta temporada.

Con la presencia de Franco Colapinto, su compañero Pierre Gasly, y el mánager Flavio Briatore, Alpine sacó a relucir el coche que ostentará en esta Fórmula 1 2026. "Hoy se marca el comienzo de un nuevo capítulo para el equipo BWT Alpine de Fórmula 1", señaló el empresario italiano en la presentación. "Será una temporada única en la historia de la Fórmula 1 y una gran oportunidad para ser más competitivos que en campañas anteriores".

alpine 2026
El A526 que conducirá Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026.

El A526 empleará este año motores Mercedes por lo que se espera que el coche sea más veloz que la temporada anterior. "El auto será competitivo. El trabajo está hecho ahora dependemos de estos tres pilotos (Colpainto, Gasly y Paul Aron) que hagan su trabajo", sentenció Briatore en el evento de presentación.

En el diseño de la monoplaza pueden notarse cambios estéticos como un color azul eléctrico (más oscuro que el del 2025) y un rosado imponente que remarcan los colores de la marca Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2014674137822662740&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto ya está listo para competir con Alpine en la Fórmula 1 2026

El argentino se mostró feliz en la presentación del A526, auto en el cual tuvo injerencia en su desarrollo, y brindó unas palabras en la antesala del inicio de una nueva temporada en la Fórmula 1. "Es un día increíble para el equipo. Estoy muy emocionado por este cambio. Es mi primera vez desarrollando un auto de Fórmula 1 y estamos trabajando muy duro con el equipo desde que me uní el año pasado", señaló Franco Colapinto en el evento de la escudería francesa.

"Va a ser un coche muy diferente para conducir, un motor muy diferente, así que tenemos muchas cosas que aprender y mejorar como equipo", agregó el argentino en cuanto al cambio de motor y la configuración del nuevo auto de Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2014671272634892409&partner=&hide_thread=false

"El equipo ha estado trabajando muy duro en la fábrica, han estado poniendo mucho esfuerzo durante horas y estoy muy agradecido con eso. Esperemos poder traerles los resultados que merecen", concluyó el Franco Colapinto en la presentación oficial del A526.

La temporada de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 de marzo con el primer Gran Premio en Australia. Franco Colapinto correrá 24 carreras a lo largo de todo el 2026 culminando su presentación en Abu Dhabi a final de año.

