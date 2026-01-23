Gimnasia y Esgrima tuvo su noche de estreno en Primera División tras una espera que duró 42 años

gimnasia 3 Gimnasia y Esgrima tuvo un debut a la altura de las expectativas.

Antes del encuentro de este jueves Gimnasia había tenido 9 participaciones en el viejo Nacional y la última había sido en abril de 1984, hace 42 años.

En aquella oportunidad el Lobo llegó a octavos de final y perdió con Argentinos Juniors, 3 a 2 en cancha de Ferro y 2 a 1 en el Malvinas.

El emotivo video de Gimnasia y Esgrima

"Lo soñamos, lo buscamos, lo trabajamos. Y ahora, ¡lo vivimos!", publicó Gimnasia y Esgrima en sus redes sociales oficiales junto a un emotivo video donde se ven imágenes del ascenso conseguido en el 2025, de los hinchas y hasta del inolvidable Víctor Legrotaglie.

Para el hincha del Lobo llegó el día esperado del debut en Primera y en pocos días, el martes 27, será el estreno en el Parque, nada menos que contra San Lorenzo, uno de los grandes del fútbol argentino.

El Lobo se vistió de rojo en Santiago del Estero

El Lobo saltó este jueves al césped del Madre de Ciudades vestido íntegramente de rojo, con la camiseta alternativa que Mitre lanzó a finales para la Liga Profesional y las medias y shorts del mismo color.