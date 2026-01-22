Tras el dolor de despedir a su padre, el Pity Martínez fue presentado en su nuevo equipo

Tras haberse despedido de su padre con un emotivo posteo, el Pity Martínez fue presentado oficialmente como refuerzo de Tigre para la temporada 2026.
Tras haberse despedido de su padre con un emotivo posteo, el Pity Martínez fue presentado oficialmente en su nuevo club.
Tras haberse despedido de su padre con un emotivo posteo, el Pity Martínez fue presentado oficialmente como refuerzo de Tigre para la temporada 2026.
"Orgulloso de ser tu hijo y muchas gracias por acompañarme a cumplir mis sueños. Volá alto enano te vamos a extrañar mucho algun dia nos juntaremos de nuevo. TE AMO!!", expresó el talentoso futbolista mendocino acompañando varias fotos con su padre, Luis, fallecido esta semana.
Con 32 años y después de haber tenido poca continuidad por las lesiones, Gonzalo Martínez se desvinculó recientemente de River y estaba analizando su futuro cuando tuvo que afrontar el duro golpe de la muerte de su padre.
"Primero: sos un maleducado. Segundo: Gonzalo “Pity” Martínez es nuevo jugador del Más Grande de la Zona Norte. Abrazo grande", indicó Tigre en sus redes sociales para confirmar la noticia con la que se venía especulando.
"La foto que estaban esperando", dijo la publicación del conjunto de Victoria con el que el talentoso atacante firmó contrato por un año en condición de agente libre tras su salida de River.
Martínez debutó como profesional en Huracán, se destacó en River, pasó por Atlanta United de Estados Unidos y Al Nassr de Arabia Saudita antes de volver a River, donde no pudo tener mucha continuidad.
Por las lesiones, el atacante disputó apenas 40 partidos oficiales en las últimas 4 temporadas y la mayoría fueron ingresando desde el banco.