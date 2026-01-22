Tras el dolor de despedir a su padre, el Pity Martínez fue presentado en su nuevo equipo

El Pity Martínez ya es jugador de Tigre

"Primero: sos un maleducado. Segundo: Gonzalo “Pity” Martínez es nuevo jugador del Más Grande de la Zona Norte. Abrazo grande", indicó Tigre en sus redes sociales para confirmar la noticia con la que se venía especulando.

"La foto que estaban esperando", dijo la publicación del conjunto de Victoria con el que el talentoso atacante firmó contrato por un año en condición de agente libre tras su salida de River.

Martínez debutó como profesional en Huracán, se destacó en River, pasó por Atlanta United de Estados Unidos y Al Nassr de Arabia Saudita antes de volver a River, donde no pudo tener mucha continuidad.

Por las lesiones, el atacante disputó apenas 40 partidos oficiales en las últimas 4 temporadas y la mayoría fueron ingresando desde el banco.