El pronóstico del tiempo para Mendoza mantiene la alerta amarilla por calor y tormentas

Personas refrescándose del calor. Foto Axel Lloret. Mendoza registra temperaturas muy elevadas y episodios de tormenta con granizo.

La temperatura máxima estimada para hoy alcanzará los 36°C, mientras que la mínima se ubicará en los 23°C. Se recomienda tomar precauciones ante el calor, como hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol.

Sábado: inestabilidad y tormentas nocturnas

En la zona de cordillera, las condiciones también serán de inestabilidad. Se esperan precipitaciones importantes a lo largo del día.

El sábado 24, la inestabilidad se hará más presente en el área. La jornada se perfila como calurosa, con una mayor variabilidad en la nubosidad que indicará el acercamiento de condiciones propicias para fenómenos meteorológicos.

Durante gran parte del día, el tiempo se mantendrá inestable, con la posibilidad de que se desarrollen algunas precipitaciones aisladas. No obstante, la principal preocupación radica en la probabilidad de tormentas intensas hacia las horas de la noche.

tormentas lluvias granizo mendoza verano

Los vientos mostrarán una dirección variable, lo que suele ser un indicador de inestabilidad atmosférica. Es fundamental estar preparados para cambios bruscos en el tiempo, especialmente al finalizar la jornada del sábado.

Las temperaturas para el sábado no darán tregua, con una máxima pronosticada de 35°C. La mínima, en tanto, descenderá hasta los 20°C, proporcionando un leve respiro nocturno tras un día agobiante.

Nuevamente, la cordillera recibirá precipitaciones significativas. Esto es crucial para la acumulación de agua en la región, pero también implica un riesgo para quienes transiten por esas áreas, demandando máxima precaución.

Domingo: mucho calor y nuevas tormentas

El domingo, el último día del fin de semana, mantendrá el pronóstico. Se espera un cielo parcialmente nublado y con poco cambio en las temperaturas.

Los vientos soplarán del noreste, aportando un aire algo más húmedo que podría propiciar la formación de nuevas tormentas aisladas durante la jornada. La inestabilidad, aunque menor que el sábado, persistirá.

La máxima prevista para el domingo se mantendrá en los 35°C, con una mínima de 22°C.