Una mujer fue encontrada colgada en el baño de su casa y acusan a su ex pareja de haberla asesinado

VMercedes crimen mujer

Jésica comentó que su hermana se tuvo que ir de la casa, situada en la calle Esteban Agüero, en el barrio 100 Viviendas, e incluso realizó denuncias ante la Policía de San Luis, pero su agresor nunca la dejó vivir en paz. “Este hombre estaba constantemente mandándole mensajes, ella recibía muchas amenazas, donde le decía que si la encontraba la iba a moler a golpes”, afirmó en declaraciones que reproduce el Diario de la República.

“Es hijo y hermano de militares, que siempre le limpiaron sus cagadas”, escribió Milagros, otra hermana de Yohana Escudero, a través de su cuenta en las redes sociales, sobre la ex pareja de la mujer a quien acusan de femicidio.

La joven aseguró que Johana no se quitó la vida: “Quien conoció a Yohana sabe perfectamente que ella no se quitaría la vida; que no dejaría a sus hijos. Ella tenía planes”, dejando en claro que la mujer asesinada tenía previsto irse de vacaciones con sus hijos.

“La ex pareja de Johana habría buscado al hijo mayor de ambos, de 14 años, para llevarlo a la casa de su hermana. Lo dejó ahí y se fue. Al recogerlo y llevarlo de vuelta a su casa, antes de las 17 horas del lunes, le dijo que no molestara a su mamá que estaba durmiendo; él se fue a trabajar y su hijo le hizo caso. Estuvo en la pileta y cuando su hermana menor, de 5 años, se despertó, los dos fueron a la habitación a buscar a su madre, pero no la encontraron. Fueron al baño y ahí estaba Johana colgada”, contó muy conmocionada.

Sin datos oficiales de la autopsia practicada al cuerpo, la familia de Yohana Escudero dijo que presentaba moretones y surgieron sospechas sobre el ex esposo, quien llevaba 18 años casado con la mujer, ya que cambió el horario de trabajo el lunes pasado, aparentemente para quedarse solo al mediodía con ella.

Además, los familiares de la mujer reclamaron por la seguridad de los dos hijos de la fallecida, un adolescente de 14 años y una nena de 5, quienes en algún momento habrían sufrido el maltrato del acusado, quien llamativamente no figura en la órbita de la investigación. “Nosotros solamente queremos que los niños no estén con el padre, porque no está bien de la cabeza, tenemos miedo de que se mate él y mate a las criaturas”, afirmaron.

VMercedes crimen protesta

En tanto que Jorge, el único hermano varón de Yohana Escudero, reveló que “cuando estábamos en la puerta de la casa de mi hermana, no nos dejaron entrar a verla. Y la hermana del ex marido llegó hablando por teléfono y a ella la dejaron entrar”.

Familiares, vecinos y amigos de Johana realizaron una marcha este miércoles por las calles de Villa Mercedes reclamando justicia por la mujer asesinada y exigiendo que se avance en la investigación de este caso de femicidio.

El caso está en manos de la Fiscalía de Villa Mercedes, mientras que investigadores de la Policía de San Luis continúan reuniendo elementos que permitan esclarecer este hecho que mantiene en vilo a la comunidad local. Hasta el momento, las autoridades afirmaron que no encontraron “nada raro” y sólo incautaron el celular de Yohana “como parte de las averiguaciones”, señaló Yésica, una de sus hermana al sitio El Chorrillero.