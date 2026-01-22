VIDEO: Valentino Simoni hizo un gol para quedar en la historia de Gimnasia y Esgrima

Después de 42 años, desde el viejo Nacional, Gimnasia y Esgrima no jugaba en Primera, y Simoni fue el encargado de hacer gritar a todos sus hinchas.

Los antecedentes de Valentino Simoni

Pese a que Boca busca delanteros, Simoni fue cedido a préstamo al Lobo por un año para tener su primera temporada en Primera División.

El atacante disputó 36 partidos oficiales y marcó 13 goles en la Reserva xeneize que se consagró campeona de la Copa Proyección del Clausura hace algunas semanas atrás.

Además integró el banco de suplentes (sin debut) ante Tigre en la victoria por 2 a 0 en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.