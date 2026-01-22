VIDEO: Valentino Simoni hizo un gol para quedar en la historia de Gimnasia y Esgrima

Valentino Simoni, de solo 21 años, se metió de cabeza en la historia de Gimnasia y Esgrima al marcar el primer gol en Primera División.
El joven delantero que llegó de la reserva de Boca en busca de una oportunidad, aprovechó al máximo la confianza que le dio Ariel Broggi y a los 5' gritó su primer gol con la camiseta del Lobo.
Tras no haber podido debutar en la Primera de Boca, pese a sus muy buenos antecedentes en inferiores y reserva, Simoni tuvo una presentación en el estadio Madre de Ciudades que ilusiona a los hinchas blanquinegros.
Después de 42 años, desde el viejo Nacional, Gimnasia y Esgrima no jugaba en Primera, y Simoni fue el encargado de hacer gritar a todos sus hinchas.
Pese a que Boca busca delanteros, Simoni fue cedido a préstamo al Lobo por un año para tener su primera temporada en Primera División.
El atacante disputó 36 partidos oficiales y marcó 13 goles en la Reserva xeneize que se consagró campeona de la Copa Proyección del Clausura hace algunas semanas atrás.
Además integró el banco de suplentes (sin debut) ante Tigre en la victoria por 2 a 0 en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.