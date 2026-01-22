Salario 2026: ¿Cuánto gana un obrero de construcción en EE.UU. hoy?

Los obreros de la construcción, también conocidos como artesanos de la construcción , participan en diversas actividades durante todas las fases de la construcción. Algunos dedican su tiempo a preparar y limpiar las obras, utilizando herramientas como palas y escobas.

Otros, como los de las cuadrillas de carreteras, pueden especializarse y aprender a controlar el tráfico o a operar trituradoras de pavimento, martillos neumáticos, apisonadoras o equipos de topografía.

Cuál es el salario de los obreros

El salario medio anual de los obreros y ayudantes de construcción fue de $46,050 dólares en mayo de 2024. El salario medio es el salario en el que la mitad de los trabajadores de una ocupación ganaron más de esa cantidad y la otra mitad menos. El 10% con los salarios más bajos ganó menos de $33,610 dólares y el 10% con los salarios más altos ganó más de $75,560 dólares.

construcción Este es el valor que tiene Estados Unidos con esta profesión.

La mayoría de los obreros y ayudantes de la construcción trabajan a tiempo completo y los horarios de trabajo pueden variar. Los obreros y ayudantes en proyectos de carreteras y puentes pueden necesitar trabajar durante la noche para evitar causar interrupciones en el tráfico.

En algunas partes del país, los obreros y ayudantes de la construcción pueden trabajar solo durante ciertas estaciones. Por ejemplo, en los climas del norte, el clima frío con frecuencia limita la actividad de la construcción en el invierno.

Según el portal de búsqueda de empleo Indeed, el salario promedio de un obrero de la construcción es de $41,472 dólares por año en Estados Unidos, al 12 de enero de 2026.