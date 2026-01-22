Torneo Apertura: tres empates y un par de goles en el arranque de la temporada

Embed - ALDOSIVI y DEFENSA IGUALARON en el REGRESO del FÚTBOL ARGENTINO | #Aldosivi 0-0 #Defensa | Resumen

Los primeros goles llegaron entre Banfield y Huracán

En cancha de Banfield, y con hinchas visitantes, el local y Huracán de Parque Patricios empataron 1 a 1 en un partido en el que las emociones llegaron en el complemento.

MÉNDEZ CONVIRTIÓ EL PRIMERO DEL APERTURA Y CAICEDO LO IGUALÓ | Banfield 1-1 Huracán | RESUMEN

El uruguayo Mauro Méndez marcó el primer gol del certamen a los 2' del segundo tiempo y el empate fue del ecuatoriano Jordy Caicedo a los 38'.

El Globo será el próximo rival de Independiente Rivadavia, el próximo martes 27 a las 20, en el Tomás Adolfo Ducó.

Sin goles entre Unión y Platense

En Santa Fe, Unión y Platense tampoco se sacaron ventajas por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El Tatengue no pudo hacer pesar la localía y aunque fue superior, sobre todo en la segunda parte, fue incapaz de reflejarlo en el resultado.