Torneo Apertura: tres empates y un par de goles en el arranque de la temporada

Los tres partidos que abrieron la jornada inicial del Torneo Apertura 2026 terminaron empatados.

Huracán y Banfield empataron 1 a 1.

Los tres partidos que abrieron la jornada inicial del Torneo Apertura 2026 terminaron empatados y solo en uno de ellos, el de Banfield y Huracán, se marcaron goles.

aldosivi 1
No hubo goles en el primer partido del Torneo Apertura.

En Mar del Plata, Aldosivi y Defensa y Justicia igualaron sin goles en el estadio José María Minella e iniciaron oficialmente el primero de los dos torneos de la Liga Profesional que se disputarán en el año.

Ambos equipos estuvieron poco finos en las áreas y aunque el elenco dirigido por Mariano Soso tuvo las jugadas más claras eso no fue suficiente para ganarlo.

Embed - ALDOSIVI y DEFENSA IGUALARON en el REGRESO del FÚTBOL ARGENTINO | #Aldosivi 0-0 #Defensa | Resumen

Los primeros goles llegaron entre Banfield y Huracán

En cancha de Banfield, y con hinchas visitantes, el local y Huracán de Parque Patricios empataron 1 a 1 en un partido en el que las emociones llegaron en el complemento.

Embed - MÉNDEZ CONVIRTIÓ EL PRIMERO DEL APERTURA Y CAICEDO LO IGUALÓ | Banfield 1-1 Huracán | RESUMEN

El uruguayo Mauro Méndez marcó el primer gol del certamen a los 2' del segundo tiempo y el empate fue del ecuatoriano Jordy Caicedo a los 38'.

El Globo será el próximo rival de Independiente Rivadavia, el próximo martes 27 a las 20, en el Tomás Adolfo Ducó.

Sin goles entre Unión y Platense

En Santa Fe, Unión y Platense tampoco se sacaron ventajas por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El Tatengue no pudo hacer pesar la localía y aunque fue superior, sobre todo en la segunda parte, fue incapaz de reflejarlo en el resultado.

Embed - TATENGUES Y CALAMARES MANTUVIERON LA VALLA INVICTA EN SANTA FE | Unión 0-0 Platense | RESUMEN

