Torneo Apertura: tres empates y un par de goles en el arranque de la temporada

Los tres partidos que abrieron la jornada inicial del Torneo Apertura 2026 terminaron empatados y solo en uno de ellos, el de Banfield y Huracán, se marcaron goles.
En Mar del Plata, Aldosivi y Defensa y Justicia igualaron sin goles en el estadio José María Minella e iniciaron oficialmente el primero de los dos torneos de la Liga Profesional que se disputarán en el año.
Ambos equipos estuvieron poco finos en las áreas y aunque el elenco dirigido por Mariano Soso tuvo las jugadas más claras eso no fue suficiente para ganarlo.
En cancha de Banfield, y con hinchas visitantes, el local y Huracán de Parque Patricios empataron 1 a 1 en un partido en el que las emociones llegaron en el complemento.
El uruguayo Mauro Méndez marcó el primer gol del certamen a los 2' del segundo tiempo y el empate fue del ecuatoriano Jordy Caicedo a los 38'.
El Globo será el próximo rival de Independiente Rivadavia, el próximo martes 27 a las 20, en el Tomás Adolfo Ducó.
En Santa Fe, Unión y Platense tampoco se sacaron ventajas por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El Tatengue no pudo hacer pesar la localía y aunque fue superior, sobre todo en la segunda parte, fue incapaz de reflejarlo en el resultado.