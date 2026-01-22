No es con aceite: el sencillo truco de un chef para que los fideos no se peguen durante su cocción

Al sumergir la pasta, esta no se impregna de una capa protectora mientras se cocina. Por el contrario, el aceite se mantiene alejado de la superficie del fideo debido al vapor y el agua circundante. Por lo tanto, verter dicho ingrediente en la olla con este fin es, esencialmente, un desperdicio de producto.

En sintonía, el prestigioso chef agrega que la verdadera función técnica del aceite es romper la tensión superficial del agua. En el caso de las pastas frescas, que suelen generar mucha espuma, unas gotas de dicho ingrediente pueden evitar que el agua se desborde, manteniendo la ebullición bajo control.

cocinar fideos Esta técnica significa un desperdicio de aceite.

¿Cómo hacer para que los fideos no se peguen durante su cocción? El truco infalible del chef

El método más efectivo, según el chef científico, es remover la pasta constantemente, especialmente durante los primeros minutos de cocción, cuando se libera el almidón. El movimiento de las burbujas y el uso de una cantidad suficiente de agua son los factores que realmente garantizan que los fideos se mantengan separados.