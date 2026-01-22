No es con aceite: el sencillo truco de un chef para que los fideos no se peguen durante su cocción

La pasta es, sin duda, uno de los pilares de la gastronomía global. Su éxito radica en una combinación imbatible: es económica, versátil y extremadamente sencilla de preparar. Sin embargo, la cocción de este alimento está rodeada de tradiciones y consejos que resultan ser meras creencias populares, como por ejemplo el uso del aceite al momento de cocinar los fideos. Según prestigioso chef, esto solamente es un mito.
¿Por qué no sirve colocar aceite al agua de los fideos?
El experto en gastronomía científica Heinz Wuth, reconocido por realizar distintas explicaciones culinarias centradas en la ciencia, desarrolló un análisis técnico difundido a través de sus redes sociales.
El principio básico que desmorona el mito es la física elemental: el aceite y el agua no se mezclan. Debido a la diferencia de densidades, el aceite siempre flota en la superficie. Wuth demostró en un video de Instagram que, aunque la ebullición genera movimiento, el aceite permanece separado de los fideos la mayor parte del tiempo.
Al sumergir la pasta, esta no se impregna de una capa protectora mientras se cocina. Por el contrario, el aceite se mantiene alejado de la superficie del fideo debido al vapor y el agua circundante. Por lo tanto, verter dicho ingrediente en la olla con este fin es, esencialmente, un desperdicio de producto.
En sintonía, el prestigioso chef agrega que la verdadera función técnica del aceite es romper la tensión superficial del agua. En el caso de las pastas frescas, que suelen generar mucha espuma, unas gotas de dicho ingrediente pueden evitar que el agua se desborde, manteniendo la ebullición bajo control.
¿Cómo hacer para que los fideos no se peguen durante su cocción? El truco infalible del chef
El método más efectivo, según el chef científico, es remover la pasta constantemente, especialmente durante los primeros minutos de cocción, cuando se libera el almidón. El movimiento de las burbujas y el uso de una cantidad suficiente de agua son los factores que realmente garantizan que los fideos se mantengan separados.