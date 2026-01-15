Cómo preparar una Torta de aceite: el bizcochuelo húmedo y económico con 6 ingredientes

Dentro del mundo de las recetas caseras, la torta de aceite se destaca como una de las opciones más fáciles, rendidoras y económicas para preparar en casa. A diferencia de los bizcochuelos tradicionales con manteca, el uso de aceite aporta una textura mucho más húmeda, liviana y suave, ideal para disfrutar en el desayuno o la merienda.
El aceite es el gran secreto de este bizcochuelo: no solo ayuda a conservar la humedad por más tiempo, sino que también reduce costos sin resignar sabor. Gracias a este ingrediente, la torta logra una miga esponjosa y pareja, perfecta para aromatizar con esencia de vainilla, ralladura de limón o naranja, e incluso un toque de jugo cítrico para intensificar su frescura.
Entre las recetas más elegidas, la torta de aceite se valora por su simpleza y por no requerir técnicas complejas. Para un resultado óptimo, es importante integrar los ingredientes de manera suave y envolvente, logrando un bizcochuelo aireado y delicado, ideal tanto para consumir solo como para rellenar o cubrir.
Receta para hacer una torta de aceite
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 4 huevos
- 3 cdas. de aceite
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cda. de polvo de hornear
- Ralladura de limón o de naranja (opcional)
Cómo preparar la receta del bizcochuelo con harina leudante, paso a paso
- Primero, en un bol, mezcla los huevos con el azúcar y el aceite. Bate por dos minutos hasta que espume. Esto es para que el bizcochuelo tenga una textura aireada. Las yemas tienen que adquirir una textura cremosa y blanquecina.
- A continuación, enciende el horno a temperatura media. Mientras tanto, incorpora de a poco la harina leudante tamizada y la leche a la mezcla anterior, y sigue batiendo por unos dos minutos. Es importante tamizar la harina para que el bizcocho tenga una textura suave, fina y delicada.
- Después, incorpora el polvo de hornear y la ralladura de limón o de naranja. Puede ser también una cucharadita de esencia de vainilla.
- Por último, en un molde redondo desmontable y de acero inoxidable enmantecado vierte la preparación de la torta de aceite y lleva al horno precalentado por 45 minutos.