Cómo preparar una Torta de aceite: el bizcochuelo húmedo y económico con 6 ingredientes

El aceite es el gran secreto de este bizcochuelo: no solo ayuda a conservar la humedad por más tiempo, sino que también reduce costos sin resignar sabor. Gracias a este ingrediente, la torta logra una miga esponjosa y pareja, perfecta para aromatizar con esencia de vainilla, ralladura de limón o naranja, e incluso un toque de jugo cítrico para intensificar su frescura.

Entre las recetas más elegidas, la torta de aceite se valora por su simpleza y por no requerir técnicas complejas. Para un resultado óptimo, es importante integrar los ingredientes de manera suave y envolvente, logrando un bizcochuelo aireado y delicado, ideal tanto para consumir solo como para rellenar o cubrir.