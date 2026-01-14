Cómo se hace la Carne mechada: la receta jugosa y especiada con 9 ingredientes y en 1 hora y media

La carne mechada es una de esas preparaciones clásicas que atraviesan culturas y cocinas, ideal para quienes buscan recetas rendidoras, sabrosas y fáciles de adaptar a distintas comidas. Muy popular como relleno de sándwiches, tacos, arepas o empanadas, también funciona como plato principal acompañada de vegetales.
El secreto de una buena carne mechada está en la cocción lenta. Al cocinar la carne en caldo bien condimentado, se logra una textura tierna y jugosa que luego se desmenuza fácilmente con la ayuda de dos tenedores. Este proceso permite que las fibras absorban todos los jugos y especias, potenciando el sabor final.
Dentro del mundo de las recetas caseras, la carne mechada se destaca por ser económica y muy rendidora, perfecta para preparar en cantidad y disfrutar en familia durante varios días. Además, admite múltiples variantes: puede llevar cebolla, ajo, pimientos, hierbas y diferentes condimentos según el estilo que se quiera lograr.
Receta para hacer carne mechada
Ingredientes:
- 750 g de carne de ternera (vacío, nalga o paleta)
- 2 l de agua
- 1 caldo de carne en polvo
- 1 cdta. de laurel triturado
- 1 cdta. de pimentón dulce
- 1 cdta. de cebolla deshidratada
- 1 cdta. de ají triturado
- 100 ml de vinagre de manzana
- 1 cdta. de sal
Si quieres aportarle más sabor a la carne mechada, puedes sumar verduras asadas a la receta como pimiento verde, pimiento morrón, tomate y cebolla.
Cómo preparar la receta de carne mechada, paso a paso
- Para comenzar, sella la carne en una sartén a fuego fuerte y dora todos sus lados.
- Luego, coloca la carne en una olla junto con un caldo de carne en polvo disuelto en 2 litros de agua caliente, vinagre y sal. Agrega el laurel, pimentón, cebolla y ají triturado.
- A continuación, cocina a fuego medio por una hora y media como mínimo, hasta que la carne esté cocida y tierna. Reserva una taza de líquido de cocción.
- Por último, desmecha la carne cuando todavía esté caliente, con la ayuda de dos tenedores para lograr hebras finas que absorban el jugo reservado. Sirve la carne mechada sola, con una guarnición o como relleno de otras comidas.
La carne mechada sirve para muchas preparaciones. En sándwiches es especialmente sabrosa y rinde un montón de porciones. Esta receta es sencilla, práctica y le gusta a todos los paladares.