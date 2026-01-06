Asado de tira: el corte de carne que es un invento argentino y se cortó por primera vez en Buenos Aires

primeros frigorificos en argentina El costillar entero era un corte de descarte en el frigorífico y, en vez de tirarlo, lo consumían los empleados. Después, con el uso de la sierra de fracción se empezó a cortar la carne hasta quedar el famoso asado de tira.

Además, fue en 1882, específicamente, que el asado de tira tuvo su origen; y en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. La tira de asado nació allí, en el primer frigorífico de Sudamérica, ya que a la hora de fraccionar los ingleses solo exportaban los cuartos traseros y delanteros.

Lo cierto es que todo esto se dio a conocer gracias a un ingeniero mecánico y electrónico, actor e historiador vocacional llamado Claudio Valerio, quien decidió a investigar para llegar a establecer que ese corte, tal y como se lo sirve actualmente, tuvo su origen en Campana.

Los carniceros porteños descubrieron que ese corte más corto, con hueso incluido y buena infiltración de grasa, era perfecto para la parrilla. Así nació la famosa tira de asado, que rápidamente se popularizó en las casas, bodegones y parrillas de Buenos Aires… y luego en todo el país.

Según comenta Claudio en el blog Expoagro, este corte de carne se le llama asado de tiras porque así se lo cortaba, justamente en tiras y realmente resulta completamente extraño que lo que antes se consideraba un descarte, hoy sea un plato tan consumido en el país.

libro sobre el asado de tira (1) El ingeniero Claudio Valerio, asegura que el “asado de tira”, se originó en la ciudad bonaerense de Campana cuando el The River Plate Fresh Meat Co., el primer frigorífico de Sudamérica.

Qué caracteriza a la tira de asado

Se obtiene del costillar bovino.

Se corta de manera transversal , dejando pequeños huesos en forma de discos.

, dejando pequeños huesos en forma de discos. Su cocción ideal es lenta y a brasas suaves, para derretir la grasa y lograr carne jugosa.

Puede presentarse en tira fina, ancha o “banderita”, según el grosor.

El resultado es un corte con sabor profundo, crocante por fuera y tierno por dentro, que se convirtió en protagonista indiscutido del ritual del asado.

Además de su historia ligada a la identidad argentina, el asado de tira ofrece gran versatilidad, pues sirve tanto para la parrilla, como para el horno o el disco. Por supuesto, también su textura y sabor son únicos, difíciles de replicar con otros cortes. Para muchos asadores, es el corte que “abre el fuego” y marca el ritmo de una juntada con amigos o familia.