Asado argentino: cuánto sale en Don Julio el corte de carne más buscado

La carta de Don Julio es una de las más sofisticadas de Argentina y entre sus platos sobresale el vacío fino, que es un corte magro, muy sabroso y tierno, que se destaca por su cocción precisa, que se convierte en el menú indicado para aquelos comensales de buen comer o que deseen compartir la generosa porción.

Cuánto sale ir a comer en Don Julio, en agosto de 2025

Bs As parrilla asado Las parrillas premium son las más requeridas por los turistas argentinos y extranjeros para comer el clásico asado argentino Foto gentileza iprofesional.com

Los amantes del asado de buen comer, no tienen dudas a la hora de elegir el corte de carne en Don Julio. La mayoría de los visitantes optan por el vacío fino (el más pedido del restaurante), que según la carta de agosto tiene un precio de $79.500. El reconocido restaurante del barrio porteño de Palermo pone en la mesa un corte de carne de 900 gramos, ideal para compartir entre dos personas acompañandolo con una guarnición que puede ser papas fritas o ensaladas, y por supuestos con los mejores vinos.

El corte de vacío está incluído en la selección de cortes magros, de sabor intenso, de muy suave textura y una delicada cocción, una característica de la clásica parrilla argentina, que se encuentra en ubicado en la esquina de Gurruchaga y Guatemala, en pleno barrio de Palermo.

Los cortes de carnes más populares de parrilla Don Julio

Ojo de Bife : $81.700.

: $81.700. Bife de chorizo angosto : $70.600.

: $70.600. Bife de chorizo ancho : $72.100.

: $72.100. Bife de chorizo mariposa: $84.500.

Bs As parrilla vacío El corte de vacío fino es el más requerido del clásico restaurante Don Julio, situado en el barrio porteño de Palermo Foto gentileza minutouno.com

Don Julio también ofrece una fina selección de cortes de carnes magras