Asado argentino: cuánto sale en Don Julio el corte de carne más buscado

Las parrillas premium son las más requeridas por los turistas argentinos y extranjeros para comer el clásico asado argentino: cuánto sale en Don Julio el corte de carne más buscado

Por UNO
Los cortes de carnes vacunas que se comen en la Ciudad de Buenos Aires son de los mejores, a tal punto que turistas argentinos y extranjeros buscan famosas parrillas para saborear el exquisito asado argentino. Una de las parrillas más solicitadas se encuentra en el corazón del barrio de Palermo, donde los visitantes suelen hacer cola para conseguir un lugar.

La parrilla Don Julio es reonocido restaurante que por la calidas de sus carnes se ha posicionado en los últimos años como uno de los mejores del mundo. A tal punto, recientemente en un encuentro de especialistas y críticos en gastronomía de todo el mundo realizado en Turín, Italia, esta tradicional parrilla logró ubicarse entre los mejores 10 restaurantes del planeta y el primero de Latinoamérica.

Bs As parrilla Don Julio
La parrilla Don Julio es muy visitada por los turistas argentinos y extranjeros por la alta calidad de sus cortes de carne

Sus cortes de carnes premium y el servicio de primer nivel que ofrece Don Julio, atrapa a los amantes de las carnes rojas, principalmente a los extranjeros, que no pierden la ocasión de disfrutar de una inigualable experiencia Gourmet.

La carta de Don Julio es una de las más sofisticadas de Argentina y entre sus platos sobresale el vacío fino, que es un corte magro, muy sabroso y tierno, que se destaca por su cocción precisa, que se convierte en el menú indicado para aquelos comensales de buen comer o que deseen compartir la generosa porción.

Cuánto sale ir a comer en Don Julio, en agosto de 2025

Bs As parrilla asado
Las parrillas premium son las m&aacute;s requeridas por los turistas argentinos y extranjeros para comer el cl&aacute;sico asado argentino

Los amantes del asado de buen comer, no tienen dudas a la hora de elegir el corte de carne en Don Julio. La mayoría de los visitantes optan por el vacío fino (el más pedido del restaurante), que según la carta de agosto tiene un precio de $79.500. El reconocido restaurante del barrio porteño de Palermo pone en la mesa un corte de carne de 900 gramos, ideal para compartir entre dos personas acompañandolo con una guarnición que puede ser papas fritas o ensaladas, y por supuestos con los mejores vinos.

El corte de vacío está incluído en la selección de cortes magros, de sabor intenso, de muy suave textura y una delicada cocción, una característica de la clásica parrilla argentina, que se encuentra en ubicado en la esquina de Gurruchaga y Guatemala, en pleno barrio de Palermo.

Los cortes de carnes más populares de parrilla Don Julio

  • Ojo de Bife: $81.700.
  • Bife de chorizo angosto: $70.600.
  • Bife de chorizo ancho: $72.100.
  • Bife de chorizo mariposa: $84.500.
Bs As parrilla vacío
El corte de vac&iacute;o fino es el m&aacute;s requerido del cl&aacute;sico restaurante Don Julio, situado en el barrio porte&ntilde;o de Palermo

Don Julio también ofrece una fina selección de cortes de carnes magras

  • Bife de cuadril: $80.000.
  • Vacío del fino: $79.500.
  • Bife de lomo: $90.000.
  • Entrecot: $97.000.
  • Bife de costilla con lomo: $98.000.
  • Asado de tira: $96.800.
  • 1/2 Asado de tira: $58.500.
  • Churrasquito de cerdo: $49.800.

