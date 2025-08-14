Asado argentino: "Festival Carne 2025" en Palermo

Festival asado carne El "Festival Carne 2025" vuelve este fin se semana para que los turistas puedan saborear las delicias de la parrilla en Palermo Foto gentileza perfil.com

En el evento también se ofrecerán todo tipo de bebidas, habrá vinos, variedad de cervezas, además de helados y postres tradicionales. Las porciones tendrán precios que arrancarán desde los $7.000 y los $20.000, dependiendo del puesto y la especialidad de la comida.

"Festival Carne 2025" es el gastronómico dedicado a las parrillas, el asado y a las carnes de todas las variedades y representa un homenajea al ritual argentino más tradicional en donde los visitantes podrán interiorizarse sobre las nuevas tendencias de cortes de carnes y sus diferentes métodos de cocción.

En ese sentido, los parrilleros utilizarán asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas convencionales.

En el evento gastronómico de este sábado y domingo, habrá precios accesibles, y por ejemplo se podrá conseguir un choripán clásico a $7.000 o un sándwich de carne de búfalo ahumado con queso dambo, jamón cocido, tomate y rúcula con papas fritas por $15.000. También se ofrecerán otras variedades de sándwiches como el de pastroni, pernil de cerdo o bife de chorizo a $13.000.

Esta será la 10ª edición del "Festival Carne 2025", en el que se espera una nutrida concurrencia en el Hipódromo de Palermo, teniendo en cuenta que en años anteriores asistieron en el fin de semana más de 25.000 personas.

Los puestos que participan del "Festival Carne 2025"

Como ocurre cada año en el "Festival Carne 2025" estarán los más destacados maestros especialistas en parrillas y fuegos, entre los que se destacan Aloha, Antigourmet, Asado Campero, Austin Smoke House, Club Asador, El Hornero, Fierro, Flama, La Leñita, Los del Fuego, Shami, y Todo Brasas, entre otros.

Festival asado evento Los maestos especialistas de carnes a la parrilla y al fuego estarán presentes este fin de semana en elfestival de Palermo Foto gentileza tn.com.ar

La propuesta también incluye una mesa dulce y postres, con marcas reconocidas como Cremolatti, O’Waffles, JH Pastelería, Two Churros, Isla Negra. Además, los visitantes podrán disfrutar de los mejores tragos y cervezas en Rabieta, Saraví Gin, Taproom, Almíbar, Valle del Indio.

Por otra parte, las firmas Bilbao, La Casa del Alfajor, Lágrima del Diablo y La Barraca estarán presentes comercializando sus productos regionales, 100% argentinos.