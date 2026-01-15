Cómo elaborar Ajíes en vinagre: la conserva artesanal con una receta fácil y rápida

Dentro del mundo de las recetas caseras, los ajíes en vinagre ocupan un lugar especial entre los fanáticos de las conservas. Se trata de una preparación tradicional, heredada de las abuelas, que se destaca por su sabor intenso y su versatilidad para acompañar todo tipo de platos durante todo el año.
Los ajíes en vinagre pueden elaborarse de distintas maneras, pero la clave está en lograr un equilibrio justo entre acidez, especias y tiempo de reposo. Esta receta, además de ser muy sabrosa, tiene la ventaja de conservarse durante largo tiempo en la heladera, manteniendo intacto su aroma y su picor característico.
Con pocos ingredientes y pasos simples, los ajíes en vinagre son un aliado perfecto para sumar carácter a carnes, salsas, aderezos y cremas picantes. También son ideales para realzar picadas caseras, combinándolos con otras conservas como berenjenas, porotos o pollo al escabeche.
Receta para hacer ajíes en vinagre
Ingredientes (para 2 frascos):
- 15 ajíes
- 2 zanahorias
- 2 cebollas
- 4 dientes de ajo
- 4 hojas de laurel
- 4 tazas de vinagre de manzana
- 8 tazas de agua
- Sal, a gusto
- 2 frascos esterilizados
Cómo preparar ajíes en vinagre: la receta paso a paso
- Primero, corta las zanahorias en rodajas y ponlas a cocinar en una olla o cacerola junto con el agua y el vinagre.
- Incorpora los ajíes cortados a la mitad, las cebollas cortadas en cuatro, los dientes de ajo, las hojas de laurel y sal. Hierve hasta que todos los ingredientes queden tiernos.
- Comienza a llenar los frascos esterilizados con todas las verduras y agrégale el líquido hasta la parte de arriba.
- Conserva los frascos en la heladera, cerrados herméticamente. Pueden llegar a durar hasta 6 meses, siempre y cuando los ajíes estén bien sumergidos en la mezcla de agua y vinagre de la cocción.
Cómo esterilizar frascos de vidrio
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 mililitros
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni ralladuras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, bocarriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 °C durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con tu conserva.