Cómo elaborar Ajíes en vinagre: la conserva artesanal con una receta fácil y rápida

Los ajíes en vinagre pueden elaborarse de distintas maneras, pero la clave está en lograr un equilibrio justo entre acidez, especias y tiempo de reposo. Esta receta, además de ser muy sabrosa, tiene la ventaja de conservarse durante largo tiempo en la heladera, manteniendo intacto su aroma y su picor característico.

Con pocos ingredientes y pasos simples, los ajíes en vinagre son un aliado perfecto para sumar carácter a carnes, salsas, aderezos y cremas picantes. También son ideales para realzar picadas caseras, combinándolos con otras conservas como berenjenas, porotos o pollo al escabeche.