Remojar la lechuga en vinagre antes de guardarla en la heladera: ¿qué significa?

Si lavamos la lechuga con vinagre de vino blanco, podemos eliminar estas sustancias u organismos y prevenir problemas de salud. Lo mejor es separar las hojas y lavarlas una por una antes de guardar la lechuga en la heladera.

lavar lechuga La lechuga es un vegetal sin cáscara que debe lavarse y desinfectarse correctamente.

Con vinagre se pueden desinfectar otras cosas de la cocina, no solo lechuga. El vinagre sirve para limpiar la mesada de la cocina, la pileta de los platos, destapar el desagüe y limpiar los azulejos.

También puedes utilizar vinagre en la cocina para eliminar los restos de sarro de las canillas, neutralizar los malos olores de la heladera y limpiar la grasa de las fuentes para el horno. Además, sirve para conservar alimentos y regular su acidez.

Paso a paso: cómo desinfectar frutas y verduras con vinagre

El vinagre de alimentos se puede usar para desinfectar frutas y verduras en general. Es importante lavar bien los alimentos vegetales para eliminar la tierra, restos de insecticidas e insectos.

Protege a la lechuga y el resto de los productos de origen vegetal de las carnes crudas o cocinas. La contaminación cruzada puede ser muy peligrosa y ocasionar problemas de salud.

lavar verduras Utiliza agua fría para lavar los vegetales y frutas, refregando con las manos o un cepillo.

El vinagre remueve y elimina ciertos tipos de bacterias, bichos y virus, siempre que se utilice de la forma correcta. Para realizar una limpieza profunda, sigue los próximos pasos:

En un recipiente de plástico grande coloca medio litro de agua fría. Agrega un vaso de vinagre blanco. Coloca las frutas y verduras en la mezcla de agua y vinagre. Deja que reposen unos 15 minutos. Enjuaga las frutas y verduras con agua fría y sécalas con una servilleta de papel y guárdalas en la heladera completamente secas y bien tapadas.

Es importante refregar bien cada una de sus partes con un cepillo, incluida la cáscara. Si no tienes vinagre puedes reemplazarlo por jugo de limón. El limón también es un ácido poderoso con propiedades desinfectantes.