Rociar vinagre en las llaves del auto: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, el vinagre se ha convertido en un elemento casero muy popular para obtener distintos tipos de beneficios. El mismo puede ser aplicado a diferentes elementos con el objetivo de conseguir ventajas, en su mayoría vinculadas al mundo de la limpieza.
Uno de esos elementos pueden ser las llaves del auto, que a menudo almacenan gran cantidad de bacterias y gérmenes. ¿Para qué sirve rociarlas?
Por qué recomiendan rociar con vinagre las llaves del auto
Habitualmente, se recomienda rociar las llaves del auto con vinagre para la limpieza y desinfección de las mismas de forma natural, ya que su ácido elimina bacterias, hongos, grasa y suciedad.
En este caso, el vinagre actúa como un desengrasante y desinfectante, dejando el metal limpio y neutralizando olores sin dañarlo, siempre que se use vinagre blanco y se seque bien.
Además de la limpieza y desinfección, el vinagre en las llaves del auto sirve para mantener el metal de las mismas, ya que previene la acumulación de residuos. Y elimina olores extraños.
Como puedes ver, esta es una gran solución a distintos tipos de problemas, además de ser económica y fácil de aplicar. Aunque es seguro, se recomienda no usarlo en exceso, o dejarlo mucho tiempo en reposo.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
- Coloca las llaves sobre un paño seco.
- Rocía generosamente vinagre blanco sobre toda la superficie de las llaves.
- Deja actuar por unos 10 minutos para una desinfección efectiva.
- Usa un cepillo de dientes viejo para frotar las ranuras si es necesario.
- Limpia y pule con un paño limpio y seco para remover cualquier exceso y dejar brillando.
Gracias a estas propiedades, el vinagre blanco es cada vez más recomendado para la limpieza rápida de objetos pequeños que se manipulan todos los días y suelen pasar desapercibidos en la higiene del hogar. ¿Realizarás este truco casero?