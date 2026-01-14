Inicio Sociedad vinagre
Rociar vinagre en las llaves del auto: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con un poco de vinagre, puedes mantener las llaves del auto en perfecto estado, logrando una serie de beneficios

Por Luciano Carluccio [email protected]
El vinagre puede rociarse para limpiar y desinfectar objetos. 

Con el paso del tiempo, el vinagre se ha convertido en un elemento casero muy popular para obtener distintos tipos de beneficios. El mismo puede ser aplicado a diferentes elementos con el objetivo de conseguir ventajas, en su mayoría vinculadas al mundo de la limpieza.

Uno de esos elementos pueden ser las llaves del auto, que a menudo almacenan gran cantidad de bacterias y gérmenes. ¿Para qué sirve rociarlas?

Las llaves del auto pueden ser mantenidas con una serie de elementos caseros.

Por qué recomiendan rociar con vinagre las llaves del auto

Habitualmente, se recomienda rociar las llaves del auto con vinagre para la limpieza y desinfección de las mismas de forma natural, ya que su ácido elimina bacterias, hongos, grasa y suciedad.

En este caso, el vinagre actúa como un desengrasante y desinfectante, dejando el metal limpio y neutralizando olores sin dañarlo, siempre que se use vinagre blanco y se seque bien.

El vinagre puede ser altamente efectivo para la limpieza de distintos elementos.

Además de la limpieza y desinfección, el vinagre en las llaves del auto sirve para mantener el metal de las mismas, ya que previene la acumulación de residuos. Y elimina olores extraños.

Como puedes ver, esta es una gran solución a distintos tipos de problemas, además de ser económica y fácil de aplicar. Aunque es seguro, se recomienda no usarlo en exceso, o dejarlo mucho tiempo en reposo.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

  1. Coloca las llaves sobre un paño seco.
  2. Rocía generosamente vinagre blanco sobre toda la superficie de las llaves.
  3. Deja actuar por unos 10 minutos para una desinfección efectiva.
  4. Usa un cepillo de dientes viejo para frotar las ranuras si es necesario.
  5. Limpia y pule con un paño limpio y seco para remover cualquier exceso y dejar brillando.

Gracias a estas propiedades, el vinagre blanco es cada vez más recomendado para la limpieza rápida de objetos pequeños que se manipulan todos los días y suelen pasar desapercibidos en la higiene del hogar. ¿Realizarás este truco casero?

